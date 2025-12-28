 Перейти к основному контенту
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом
Video

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они будут обсуждать мирный план, гарантии безопасности и экономическую часть сделки. В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения. О чем они заявили в начале - в полном видео РБК с переводом.

Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский США Украина встреча мирный план
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 22:22
WP узнала о крупнейшем со времен Великой рецессии росте банкротств в США Экономика, 22:18
Зеленский ответил на вопрос о территориальных уступках Политика, 22:03
Трамп велел журналистам перекусить, пока идут переговоры с Зеленским Политика, 21:55
Авербух словами «экономит силы» объяснил пропуск Валиевой его шоу Спорт, 21:52
Трамп ответил на вопрос о дедлайне по урегулированию конфликта на Украине Политика, 21:48
Трамп и Зеленский встретились за столом переговоров Политика, 21:43
Ушаков заявил, что Киеву нужно «не мешкая» принять решение по Донбассу Политика, 21:41
Как проходит встреча Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Главное Политика, 21:33
Соболенко проиграла Кирьосу в «Битве полов» в Дубае Спорт, 21:30
Зеленский приехал на встречу с Трампом Политика, 21:28
Началась встреча Трампа и Зеленского во Флориде Политика, 21:28
FT узнала о беспокойстве Киева из-за разговора Путина и Трампа Политика, 21:26