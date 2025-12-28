Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они будут обсуждать мирный план, гарантии безопасности и экономическую часть сделки. В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения. О чем они заявили в начале - в полном видео РБК с переводом.
