Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом

Появилось полное видео начала встречи Трампа и Зеленского на русском

Video

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Мар-а-Лаго во Флориде. Они будут обсуждать мирный план, гарантии безопасности и экономическую часть сделки. В начале встречи Трамп встретил Зеленского на крыльце своего имения. О чем они заявили в начале - в полном видео РБК с переводом.