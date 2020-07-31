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Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в ИТ-отрасли. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, для ИТ-отрасли ставка по налогу на прибыль устанавливается на уровне 3% вместо существующих 20%. При этом обнуляется ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты.

Также маневр предусматривает бессрочное снижение ставки страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%.

Под налоговый маневр в ИТ-отрасли попадут производители электроники
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Сотрудник гальванического цеха компании &laquo;Связь Инжиниринг КБ&raquo; по производству печатных плат

Эти льготы будут применяться в отношении организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%. При этом в организации должно быть не менее семи сотрудников. Для получения преференций компания также должна иметь документ о государственной аккредитации.

О налоговом маневре в ИТ-отрасли Путин объявил 23 июня. По его словам, это снижение страховых взносов и налога на прибыль «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская».

Теги: налоговый маневр, IT-рынок, Владимир Путин, закон
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