Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

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Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в ИТ-отрасли. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, для ИТ-отрасли ставка по налогу на прибыль устанавливается на уровне 3% вместо существующих 20%. При этом обнуляется ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты.

Также маневр предусматривает бессрочное снижение ставки страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%.

Эти льготы будут применяться в отношении организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%. При этом в организации должно быть не менее семи сотрудников. Для получения преференций компания также должна иметь документ о государственной аккредитации.