 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам»

Сюжет
Мирный план по Украине

Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам»
Video

Президент Украины Владимир Зеленский в начале переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что он впервые в этом месте, а Трамп назвал переговорную комнату способствующей заключению сделок. Об этом сообщает корреспондент Sky News.

Переговоры украинской и американской делегаций начались за обеденным столом. На кадрах видно, что украинская делегация сидит по левую сторону стола, а американская — по правую. Зеленский сказал Трампу, что он впервые в Мар-а-Лаго, на что Трамп ответил, что комната, в которой они находятся, «очень способствует заключению сделок».

Рядом с Трампом находятся госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, а также специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Кроме того, на переговорах присутствует председатель Объединенного комитета начальников штабов и высший военный чиновник США генерал Дэн Кейн.

Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом
Политика

Перед началом встречи Зеленский и Трамп провели брифинг. Украинский президент сообщил, что стороны обсудят в том числе вопрос территорий. Вместе с тем, Зеленский не ответил напрямую на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Трамп сообщил, что на встрече будет заключено соглашение о гарантиях. Он также добавил, что пока нет дедлайна по урегулированию конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Зеленский Дональд Трамп переговоры
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом
Политика
Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов
Политика
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Вучич сообщил о внеочередных выборах в парламент Сербии в 2026 году Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома Политика, 00:10
Встреча Трампа и Зеленского по мирному плану. Спецэфир телеканала РБК Политика, 00:02
Началась самая короткая рабочая неделя в году Общество, 00:01
Россияне из-за «эффекта дедлайна» взяли почти рекордный объем ипотеки Финансы, 00:00
Трамп пообещал позвонить Путину по итогам встречи с Зеленским Политика, 28 дек, 23:50
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго продлились уже два часа Политика, 28 дек, 23:46
Трамп угостил Зеленского тортом имени себя Политика, 28 дек, 23:38
Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам» Политика, 28 дек, 23:30
Трамп ответил на вопрос о судьбе российских замороженных активов Политика, 28 дек, 22:55
Аэропорт Краснодара временно прекратил полеты Политика, 28 дек, 22:49
Начало встречи Трампа и Зеленского. Полное видео с переводом Политика, 28 дек, 22:38
Как проходят переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго Политика, 28 дек, 22:22