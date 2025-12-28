Трамп назвал переговорную комнату в Мар-а-Лаго «способствующей сделкам»

Video

Президент Украины Владимир Зеленский в начале переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что он впервые в этом месте, а Трамп назвал переговорную комнату способствующей заключению сделок. Об этом сообщает корреспондент Sky News.

Переговоры украинской и американской делегаций начались за обеденным столом. На кадрах видно, что украинская делегация сидит по левую сторону стола, а американская — по правую. Зеленский сказал Трампу, что он впервые в Мар-а-Лаго, на что Трамп ответил, что комната, в которой они находятся, «очень способствует заключению сделок».

Рядом с Трампом находятся госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, а также специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Кроме того, на переговорах присутствует председатель Объединенного комитета начальников штабов и высший военный чиновник США генерал Дэн Кейн.

Перед началом встречи Зеленский и Трамп провели брифинг. Украинский президент сообщил, что стороны обсудят в том числе вопрос территорий. Вместе с тем, Зеленский не ответил напрямую на вопрос, готов ли он пойти на территориальные уступки. Трамп сообщил, что на встрече будет заключено соглашение о гарантиях. Он также добавил, что пока нет дедлайна по урегулированию конфликта.