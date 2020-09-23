Банки отпустили доллары и евро

В России возобновился отток вкладов с валютных счетов физических лиц

В августе россияне забрали со счетов и депозитов более $400 млн. До этого последний раз отток с валютных депозитов наблюдался в кризисном апреле

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В августе россияне сняли с валютных вкладов в банках $405,2 млн, следует из статистики ЦБ. На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд. До этого клиенты-физлица пополняли счета и депозиты в течение трех месяцев подряд: за май—июль объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд. Положительная динамика не компенсировала отток валюты из банков, который наблюдался на пике кризиса и пандемии в марте—апреле. Только за март россияне забрали с валютных вкладов почти $5 млрд, а за апрель — свыше $1 млрд.

Почему россияне снимают валюту со счетов и депозитов

Как отмечал Банк России в своем обзоре, в августе остатки на депозитах и счетах в иностранной валюте сократились на 0,5%. Регулятор не приводил причины оттока (*.pdf).

Сокращение остатков на валютных депозитах отчасти может объясняться сезонным фактором, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «В августе 2019 года, например, также наблюдался некоторый отток валютных средств «физиков». Следует отметить, что масштабы сокращения валютных вкладов населения невелики, вкладчики в основном совершенно логично предпочитают переждать период ослабления рубля к валюте, пусть даже под очень низкую ставку», — отмечает он.

Сезонность в оттоке валюты может быть связана и с отпусками: несмотря на пандемию, Россия летом разрешила перелеты по отдельным туристическим направлениям, напоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Но не меньшее значение имеет то, что банки ведут осознанную политику по девалютизации пассивов, добавляет аналитик.

В начале весны 2020 года на фоне распространения COVID-19 ФРС США резко снизила базовую ставку, что повлияло на привлечение долларовых вкладов, в том числе российскими игроками. Многие банки скорректировали доходность вкладов в иностранной валюте, а некоторые перестали привлекать от клиентов-физлиц новые депозиты в долларах.

«Если два года назад можно было открыть депозиты в долларах под 3% годовых, то сейчас клиенты, сталкиваясь с околонулевыми ставками, зачастую принимают решение забрать свои средства из банка. Например, перевести в наличную форму или в более доходные инвестиционные инструменты. Необходимо также помнить о высоких требованиях к резервированию по валютным вкладам (8% объема на спецсчете в Банке России), что зачастую делает невыгодным для банков валютные вклады даже под 0,3–0,4%», — поясняет Уклеин. Он допускает, что отток валютных сбережений граждан продолжится до конца года. Согласно статистике ЦБ, с начала года россияне забрали из банков $7,34 млрд.

Как складывается ситуация с рублевыми вкладами

Как сообщал ЦБ, в августе прирост рублевых сбережений населения в банках существенно замедлился (+0,1% за месяц). Объем вкладов физлиц в рублях за месяц вырос на 23,58 млрд руб., до 25,56 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Однако без учета счетов эскроу, на которых хранятся вложения покупателей квартир по договорам долевого участия, российские банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, подчеркивал регулятор. По его данным, вкладчики забирали средства в основном из крупных банков из топ-100.

Как отмечает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет, объем средств на счетах эскроу существенно растет в течение всего 2020 года. «Если добавить к этим данным статистику прироста средств физических лиц на счетах доверительного управления (по нашим оценкам, это порядка 200 млрд руб.) и прирост объема активов на брокерском обслуживании (около 160 млрд руб.), то можно уверенно говорить о том, что население активно смещает акцент в своих сбережениях на альтернативные банковским депозитам инструменты», — делает вывод она. Стимулами перетока стали более высокие доходности по инвестинструментам, налоговые льготы, а также государственные ипотечные программы, которые способствуют размещению средств граждан на эскроу-счетах, перечисляет Розенцвет.

За август средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась с 4,52 до 4,43%, обновив новый исторический минимум. В начале сентября падение доходности депозитов для населения продолжилось, показатель упал до 4,41%. По мере снижения ключевой ставки Банка России падают ставки по депозитам, признавала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она, однако, подчеркивала, что вклады остаются привлекательными для населения, поскольку их доходность все еще превышает годовую инфляцию.

Ставки по депозитам вряд ли снизятся радикально вслед за дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики, заявил 22 сентября в интервью телеканалу «Россия 24» глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что пока интерес россиян к депозитам сохраняется. «Сейчас оттока вкладов не наблюдается, ситуация стабильна», — добавил топ-менеджер.

Постепенный отток средств с рублевых депозитов может быть связан не только с доходностью, считает Уклеин: «Динамика рублевых вкладов коррелирует с динамикой реальных располагаемых доходов населения, а также с определенной сезонностью». По словам аналитика, безрисковых альтернатив для российских вкладчиков немного. «При отсутствии новых внешних шоков для российской экономики едва ли отток рублевых вкладов будет значительным и устойчивым», — заключает Уклеин.

Снижение рублевых сбережений россиян на депозитах может иметь неприятные долгосрочные последствия для банков, считает Проклов: «Даже слабый устойчивый отток через некоторое время будет означать для банков новую реальность, в условиях которой им придется, скорее всего, усиливать конкуренцию за вкладчика».