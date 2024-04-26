Застреливших семерых человек военных передали военной полиции

Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции, сообщил источник РБК в местном отделении полиции. Информацию подтвердил источник в территориальном отделении МВД.

Речь идет об убийстве в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. По словам источников РБК, часть тел обнаружили еще 24 апреля. Они были найдены в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые тела были обезображены огнем.

Одна из убитых, по данным полиции — глава сельской администрации Любовь Тымчак. Источник «РИА Новости» говорил, что задержанные хотели поселиться Абрикосовке, но глава села сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее.

Кайгородцев ранее был судим по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса — за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его же осудили за кражу — по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса, сказали РБК собеседники.

Оба задержанных, по данным источников, сознались в убийствах.

У военных обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в Абрикосовке, по данным источников, были от автомата Калашникова.