 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Застреливших семерых человек военных передали военной полиции

Застреливших семерых человек под Херсоном военных передали военной полиции
Сюжет
Военная операция на Украине

Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции, сообщил источник РБК в местном отделении полиции. Информацию подтвердил источник в территориальном отделении МВД.

Речь идет об убийстве в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. По словам источников РБК, часть тел обнаружили еще 24 апреля. Они были найдены в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые тела были обезображены огнем.

Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах
Политика

Одна из убитых, по данным полиции — глава сельской администрации Любовь Тымчак. Источник «РИА Новости» говорил, что задержанные хотели поселиться Абрикосовке, но глава села сказала, что пустых домов нет, после этого они убили ее.

Кайгородцев ранее был судим по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса — за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его же осудили за кражу — по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса, сказали РБК собеседники.

Оба задержанных, по данным источников, сознались в убийствах. 

У военных обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в Абрикосовке, по данным источников, были от автомата Калашникова.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Херсонская область убийство военная полиция
Материалы по теме
Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах
Политика
Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи
Политика
Суд вынес приговор двум военным за нападение на херсонских полицейских
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Самарскому вице-губернатору вручили повестку и пригрозили уголовным делом Политика, 03:52
Застреливших семерых человек военных передали военной полиции Политика, 03:51
Подрядчик ответил Гергиеву о дрожи в здании Мариинки из-за стройки метро Общество, 03:38
«Крабового короля» Кана приговорили в 17 годам за организацию убийства Бизнес, 03:26
Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе Политика, 03:09
США выведут часть воинского контингента из Чада Политика, 02:32
США подготовили контракты на оружие для Украины на $6 млрд Политика, 02:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Большей бестолковщины в сезоне не видел». Что говорят о дерби «Спартака» Спорт, 02:10
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 02:09
По делу замглавы Минобороны Иванова провели обыски по нескольким адресам Политика, 01:45
Шохин назвал темы закрытой встречи Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП Бизнес, 01:36
Число фигурантов по делу о хищении ₽2,8 млрд в Дагестане достигло 31 Политика, 01:17
МАГАТЭ назвало непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС Политика, 01:16
Рубен Варданян прекратил голодовку в СИЗО после уговоров семьи Политика, 00:56