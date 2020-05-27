Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

Динамику депозитов физлиц в апреле ЦБ пока не комментировал, но обратил внимание на ее неравномерность. 11 системно значимых банков обеспечили приток вкладов в систему, а другие крупные кредитные организации столкнулись с оттоком в размере 0,2%, указал регулятор в обзоре «О развитии банковского сектора» (pdf).
Одна из причин оттока средств именно с валютных депозитов — их низкая доходность, считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин, напоминая, что ставки по валютным вкладам часто находятся в диапазоне 0,1–0,3%. В марте средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до одного года, включая «до востребования», составила 0,69% годовых, по продуктам меньшей срочности ставки еще ниже, следует из статистики ЦБ.
Ставки по депозитам в евро давно находятся на околонулевом уровне, а проценты по долларовым вкладам банки стали опускать после резкого внепланового снижения ставки ФРС США (в два этапа в марте) до нулевого уровня (с 1,5–1,75% до 0–0,25%) на фоне коронавирусного кризиса.
Россияне закрывали валютные депозиты, в том числе из-за сокращения банками линейки подобных вкладов, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. В марте Райффайзенбанк и Росбанк одними из первых на рынке приостановили прием новых вкладов в долларах. В апреле россияне увеличили объем рублевых накоплений на банковских депозитах на 455 млрд руб., следует из данных ЦБ. На 1 мая объем вкладов в национальной валюте составил 24,98 трлн руб.
Еще одна причина оттока валютных вкладов — распространяющиеся слухи о якобы существующих планах экспроприации вкладов, в первую очередь валютных, указал Гришунин. Дискуссии о возможном запрете для физлиц на снятие вкладов стали появляться в марте на профильных банковских форумах. Пользователи портала banki.ru, например, обсуждали такую вероятность после предложения президента ввести налог на процентные доходы по депозитам свыше 1 млн руб. Риск введения такого моратория глава ЦБ Эльвира Набиуллина исключила. Она заявила, что для этого нет никаких оснований и необходимости. Кроме того, это невозможно сделать юридически, подчеркивала она: «Ни Гражданский кодекс, ни банковское законодательство не позволяют вводить такие ограничения».
Больше четверти оттока валютных вкладов из банковского сектора в апреле обеспечил Сбербанк, отмечает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. «По данным отчетности банка по РСБУ на 1 мая, вклады физлиц в иностранной валюте в Сбербанке сократились за апрель на $286,3 млн», — сообщил он. Представитель кредитной организации подтвердил РБК, что Сбербанк в течение прошлого месяца наблюдал отток валютных и приток рублевых депозитов. Приток рублевых средств населения в банковскую систему тоже во многом обеспечил Сбербанк, продолжает Осадчий. Рублевые вклады физлиц в крупнейшем банке в апреле выросли на 373 млрд руб., до 11,6 трлн руб. на 1 мая.