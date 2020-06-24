Россияне начали возвращать валюту в банки

Такого же мнения придерживается аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, в предыдущие месяцы у граждан образовался «навес» наличных денег, который теперь конвертируется в счета. Основной вклад в рост валютных вкладов в мае внес Сбербанк, который привлек $381 млн, отмечает Осадчий. Он не исключает, что некоторые игроки по-прежнему фиксировали отток валютных сбережений. Большинство российских банков еще не опубликовали свои оборотные ведомости на 1 июня.

«Возможно, некоторые клиенты покупали валюту. В пользу этого говорит факт, что рублевая часть депозитов физлиц сократилась», — отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, у граждан также нет резона открывать новые вклады в валюте из-за низких ставок. Эти два фактора подтверждают версию о перетоке рублевых сбережений в валютные, считает собеседник РБК.

Рублевые вклады в мае незначительно сократились: их объем снизился на 0,4%, или 92,14 млрд руб., следует из данных ЦБ. Как отмечал регулятор, отток в мае был связан с длинными праздниками и снижением доходов населения. В июне ситуация стабилизировалась: средства розничных клиентов на счетах увеличились на 0,5%, росли остатки как в рублях, так и в валюте.

Что наблюдают сами банки ВТБ в мае зафиксировал рост валютных депозитов на 17%, сообщил его представитель. В рублевом эквиваленте прирост составил 28 млрд руб. Более 25% новых вкладов в иностранной валюте было открыто за счет вновь поступивших в банк средств.

Майский приток денег на валютные депозиты и текущие счета в Совкомбанке считают незначительным. «О тренде или его смене говорить пока рано», — утверждает зампред правления банка Алексей Панферов.

Тинькофф Банк наблюдал прирост валютных вкладов и в мае, и в апреле, утверждает представитель группы «Тинькофф». «Это не переток средств с одних счетов на другие — в апреле и мае мы фиксируем увеличение общего баланса привлеченных средств физических лиц», — уточнил он.

Объем средств на валютных депозитах остается стабильным, а валютные сбережения на текущих счетах в мае перестали сокращаться, отмечает директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина. «В преддверии дачного сезона население возвращало валюту именно на текущие счета, чтобы не хранить сбережения дома», — считает она.

Банк «Зенит» не зафиксировал притока средств на валютные депозиты и счета до востребования, сообщил его представитель.

Райффайзенбанк отказался от комментариев. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

Что происходит с доходностью вкладов

На поведение клиентов могла повлиять падающая доходность рублевых вкладов, заметил старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков. «Возобновившееся снижение ставок по рублевым депозитам, резкое укрепление рубля на фоне все еще низких цен на нефть и анонсированный налог по вкладам — все это резко уменьшило относительную привлекательность рублевых сбережений. Учитывая новый баланс реальной доходности в рублях и потенциальные риски, возросшая часть вкладчиков предпочла иностранную валюту», — пояснил он.

К июню средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках обновила исторический минимум, упав до 5,01% годовых. ЦБ пока не раскрывал информацию о доходности валютных депозитов в мае. По последним данным, средневзвешенная ставка по вкладам в долларах в апреле составила 0,63% по депозитам до года, включая до востребования, и 0,85% — по депозитам от года. Доходность долларовых депозитов падала с начала прошлого года. Средневзвешенная ставка по «длинным» вкладам в евро резко выросла в январе 2020 года, до 0,72%, а в апреле опустилась до 0,24% годовых. Доходность депозитов в евро до года в апреле, наоборот, вернулась к росту — средневзвешенная ставка поднялась до 0,08%, но по-прежнему остается на крайне низком уровне.

Банки начали останавливать прием вкладов в евро летом прошлого года. Участники рынка объясняли, что в условиях отрицательных ставок в еврозоне такие сберегательные продукты становятся убыточными.

В марте 2020 года некоторые банки стали исключать из своих линеек вклады в долларах из-за резкого снижения ставки ФРС США. Но в мае некоторые игроки улучшали условия по сберегательным продуктам в валюте, согласно сообщениям на портале banki.ru.

Смягчение санитарных мер и поддержка государства увеличит сберегательную активность населения в июне, прогнозирует ВТБ. В Тинькофф Банке считают, что говорить о тренде на рост валютных сбережений рано. «Рынки по-прежнему в ожидании развития ситуации с вирусом и пандемией», — пояснил представитель группы.

«Суммарный объем валютных вкладов все еще существенно ниже уровня начала года, и быстрого восстановления этого показателя пока ожидать не стоит», — отметил Проклов из агентства НКР.