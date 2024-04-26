Хуситы заявили об ударе по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе

Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе

Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», действующего в Йемене, атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah

«Вооруженные силы Йемена 25 апреля атаковали израильское судно (MSC Darwin) в Аденском заливе, а также провели военную операцию против объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет», — сказал он. Bloomberg пишет, что речь идет о портовом городе Эйлат.

По словам Сариа, в операции против израильского корабля использовались противокорабельные ракеты и беспилотники. Он заверил, что все они достигли цели.

Израиль эти данные не комментировал.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании с ноября 2023 года. Ударам подвергаются и суда, которые, по мнению представителей группировки, связаны с Израилем. Движение называет это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа. Так, в ночь на 25 апреля в Аденском заливе были атакованы американский эсминец, американский коммерческий корабль Maersk Yorktown и израильский Msc Veracruz, заявило движение.

Великобритания и США, в свою очередь, наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.