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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об ударе по израильскому судну в Аденском заливе

Хуситы заявили об ударе по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе
Сюжет
Война с хуситами

Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», действующего в Йемене, атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah

«Вооруженные силы Йемена 25 апреля атаковали израильское судно (MSC Darwin) в Аденском заливе, а также провели военную операцию против объектов сионистского противника в районе Умм ар-Рашраш на юге оккупированной Палестины с применением баллистических и крылатых ракет», — сказал он. Bloomberg пишет, что речь идет о портовом городе Эйлат.

По словам Сариа, в операции против израильского корабля использовались противокорабельные ракеты и беспилотники. Он заверил, что все они достигли цели.

США заявили об отражении ударов хуситов по кораблям в Аденском заливе
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Израиль эти данные не комментировал.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании с ноября 2023 года. Ударам подвергаются и суда, которые, по мнению представителей группировки, связаны с Израилем. Движение называет это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа. Так, в ночь на 25 апреля в Аденском заливе были атакованы американский эсминец, американский коммерческий корабль Maersk Yorktown и израильский Msc Veracruz, заявило движение.

Великобритания и США, в свою очередь, наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
хуситы Йемен Израиль Аденский залив
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