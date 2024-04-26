Самарскому вице-губернатору вручили повестку и пригрозили уголовным делом

Самарский вице-губернатор Холин вернется в зону спецоперации, поскольку его увольнение со службы в связи с переходом на должность признали неправильным. Холин отправился на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022-го

Дмитрий Холин (Фото: Дмитрий Холин / ВКонтакте)

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин вернется в зону проведения военной операции после того, как ему вручили повестку явиться в расположение военной части, где он проходил службу до февраля этого года. Об этом чиновник написал на своей странице во «ВКонтакте».

О том, что Холину вручили повестку в его рабочем кабинете 25 апреля, написало «Ъ-Волга». Издание отметило, что в случае неявки в течение 48 часов против него могут возбудить уголовное дело. Основанием для этого стал приказ врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля этого года, в котором говорится, что досрочное увольнение с военной службы с зачислением в запас предусмотрено только для тех военнослужащих, которых наделили полномочиями высшего должностного лица субъекта России (руководителя высшего органа государственной исполнительной власти) или члена Совета федерации.

В то же время майор, начальник отделения боевой подготовки 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Холин, назначенный в феврале вице-губернатором, под эти требования не попадает, в связи с чем его увольнение из армии признано незаконным, пишет «Ъ» со ссылкой на приказ.

Сам Холин рассказал, что 26 апреля возвращается на службу. По его словам, в январе ему предложили стать вице-губернатором Самарской области. «Решение единогласно поддержала Самарская Губернская Дума и направила в адрес военного руководства обращение с просьбой о моем увольнении в целях последующего перехода на государственную должность», — написал чиновник.

Как заявил Холин, вскоре после назначения «от депутата Государственной Думы» в адрес военной прокуратуры был направлен запрос с просьбой проверить правильность увольнения. Имя депутата чиновник не называет.

«Тщательная проверка установила, что при подготовке приказа все же были допущены ошибки, которые теперь предстоит устранить. Этот процесс займет определенное время. Здесь нет чьей-либо вины, так как частичная мобилизация была в нашей стране впервые, и опыт призыва и увольнения в таких условиях только нарабатывается», — подчеркнул Холин.

Он отметил, что за время участия в боевых действиях получил орденом Мужества и медаль Минобороны «За боевые отличия».

Дмитрий Холин участвовал в боевых действиях на границе с Афганистаном, имеет статус ветерана. С 2004 года занимал руководящие должности в администрации губернатора Самарской области в сфере развития институтов гражданского общества. В 2018-2020 годах был главой Жигулевска, с 2021 года и до февраля 2024 года — депутатом Самарской губернской думы.

В октябре 2022 года его Холина мобилизовали. В феврале 2024 года Самарская губернская дума согласовала кандидатуру Дмитрия Холина на пост вице-губернатора, руководителя администрации губернатора региона по представлению губернатора Дмитрия Азарова.