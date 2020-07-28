Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 71,59 (-0,01) Инвестиции, 27 июл, 14:36
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 83,78 (+0,67) Инвестиции, 27 июл, 14:36
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты Общество, 08:58 РБК Pro: не держите сотрудников за ослов. Исаак Гетц — об ошибках в HR Pro, 08:55 Сбербанк и Mail.ru Group решили инвестировать в сервис аренды самокатов Технологии и медиа, 08:45 При взрыва газа в Красноярском крае пострадала женщина Общество, 08:43 Олимпийская чемпионка Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью Спорт, 08:38 Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19 Общество, 08:28 Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС Экономика, 08:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля Общество, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Финансовый пароход: куда готовится эмигрировать бизнес из Гонконга Pro, 08:02 Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов Финансы, 08:00 Эксперт назвал самые популярные пароли россиян Технологии и медиа, 07:59 Битва консолей: как Sony и Microsoft воюют за умы геймеров — Bloomberg Pro, 07:58 Американец купил Lamborghini на деньги для пострадавших от коронавируса Общество, 07:31
Финансы ,  
0 

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Семь банков из числа системно значимых в июне потеряли свыше $600 млн с валютных депозитов россиян. Банки предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады, объясняют аналитики
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля. Отток $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это ВТБ (-$470,9 млн), Райффайзенбанк (-$55,9 млн), Альфа-банк (-$49,1 млн), «Юникредит» (-$18,4 млн), «Открытие» (-$13,7 млн), Московский кредитный банк (-$26,7 млн) и Росбанк (-$23,8 млн).

Для сравнения, в марте отток из девяти системно значимых банков составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти банков, в мае — $505 млн из семи кредитных организаций.

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока. Но рост обеспечило именно увеличение валютных средств на текущих и карточных счетах.

По расчетам Осадчего, клиенты в июне забрали с валютных депозитов $356,45 млн и положили на текущие счета $846,69 млн. Речь идет о банках, раскрывающих отчетность на сайте ЦБ, но среди них нет, например, системно значимого Промсвязьбанка, опорного банка для оборонного сектора.

Почему клиенты закрывают депозиты

Основная причина оттока средств с валютных депозитов — их низкая доходность, говорит старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам «практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах». Уровень ставок по валютным вкладам зависит от денежно-кредитной политики центробанков: Европейский ЦБ держит нулевую ставку с 2016 года, а в марте 2020 года, на фоне пандемии, резко опустила ставку (до околонулевого уровня) и ФРС США.

При схожей доходности пользоваться счетом удобнее, соглашается Осадчий. Он обращает внимание на переток валютных сбережений из вкладов на счета с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В апреле—июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше $2 млрд, а на текущие счета за те же три месяца поступило $1,9 млрд, оценил аналитик банка БКФ.

Переток средств с депозитов на счета в иностранной валюте наблюдался и в системно значимых банках. Например, ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк, «Юникредит» и «Открытие» зафиксировали приток средств физлиц на валютные счета, следует из их отчетности. МКБ и Росбанк, клиенты которых в июне закрывали валютные депозиты, столкнулись со снижением остатков и на счетах. Средства физлиц на счетах в иностранной валюте в семи банках выросли за месяц на $469,42 млн, не компенсировав отток с депозитов. «Большинство клиентов, изымавших средства со срочных вкладов, остались с ВТБ», — сказал РБК представитель банка. Остальные кредитные организации не пояснили, какая доля их вкладчиков оставили изъятые средства на счетах.

Как следует из статистики ЦБ, в мае средняя ставка по депозитам в долларах сроком до одного года немного выросла — до 0,85% годовых, доходность длинных вкладов в американской валюте почти не изменилась (0,88%). Банки также повысили доходность коротких депозитов в евро, с 0,08 до 0,31% годовых. По данным Frank RG, в июне 11 кредитных организаций, в том числе «Открытие» и Альфа-банк, снижали ставки по вкладам в долларах.

На текущих счетах могут «оседать» средства с вкладов, которые невозможно продлить, полагает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева. Она напоминает, что с лета 2019 года многие крупные банки перестали принимать депозиты в евро. «Возможно, сейчас ситуация такова, что наступает время окончания срока действия вкладов предыдущих лет. При этом по таким депозитам отсутствует возможность пролонгации», — поясняет Караваева.

Эту версию подтверждают в Райффайзенбанке, который больше не открывает депозиты в евро и долларах. «По существующим депозитам была отменена пролонгация. После окончания срока вклада средства вместе с процентами поступают на счет, с которого вклад был открыт», — сказал представитель кредитной организации. В 2020 году, помимо Райффайзенбанка, прием вкладов в долларах приостановил Росбанк. Его представитель заявил, что досрочного оттока средств с депозитов не наблюдается, изменение структуры сбережений клиентов после окончания срока вклада «ожидаемо и объяснимо в текущей рыночной ситуации».

В МКБ отток средств клиентов с валютных депозитов и счетов объяснили «колебаниями курса рубля». В июне рубль временно укреплялся по отношению к доллару и евро, возвращаясь к докризисным отметкам, но к концу месяца рост был нивелирован. В понедельник, 27 июля, доллар торговался в районе 71,4–71,9 руб.

Курс доллара упал ниже ₽70 впервые с 6 марта
Инвестиции
Фото: РБК Quote

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин считает, что россияне могли использовать свои валютные сбережения на текущее потребление. «В июне заметно возросла потребительская активность населения и реализовался спрос на крупные покупки (автомобиль, бытовая техника, ремонт, отпуск), отложенный на период карантинных ограничений», — отмечает аналитик.

Как отток валюты с депозитов влияет на устойчивость банков

В июне банки резко сократили запасы валюты, писал РБК. Профицит валютной ликвидности в секторе за месяц упал сразу на 30,88%, или $2,1 млрд долларов.

Банки с начала года сократили запасы валюты почти вдвое
Финансы
Фото: Paul Yeung / Bloomberg

Впрочем, российские банки сохраняют достаточный запас валютной ликвидности, необходимый для операций, считает Ульянова. «Ничто не указывает на возникновение дефицита в ближайшие месяцы, если только какие-нибудь новые «черные лебеди» не спровоцируют оттоков», — подчеркивает старший кредитный эксперт Moody’s.

Участники рынка сейчас не заинтересованы наращивать пассивы в валюте, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. «Для банков увеличение доли валютных пассивов означает рост отчислений в фонд обязательных резервов. Кроме того, норма резервирования валютных кредитов выше рублевых, что ограничивает их выдачу и делает привлечение валютных пассивов еще менее востребованным», — резюмирует он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, вклады, валюта
Материалы по теме
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Финансы
ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Финансы
Читайте на РБК Pro
Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans
«Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников
Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок
Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter