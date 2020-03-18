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Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Банк откажется от открытия новых и продления действующих депозитов в американской валюте. Свое решение он объяснил экстренным снижением ставок в США. До этого ФРС дважды внепланово снизила ставку
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.

Изменение условий затронет всю линейку сберегательных продуктов, которые позволяют хранить деньги в долларах. Это вклады «Стабильный рост», «Личный выбор», «Свобода действий» и «Добро пожаловать!» для премиум-клиентов. Пролонгация будет невозможна для вкладов «Универсальный», «Р-Коннект деньги в рост!», «Р-Коннект деньги в рост! (без пополнения)», «Рантье» и «Пополняемый».

Условия изменены из-за экстренного снижения ставки ФРС США, говорится в сообщении Райффайзенбанка. В кредитной организации РБК пояснили, что ключевая ставка в США сейчас «не позволяет размещать средства в долларах с удовлетворительной доходностью». «Наши клиенты смогут по-прежнему хранить средства в долларах США на текущих счетах, Райффайзенбанк не взимает комиссию за их обслуживание», — подчеркнул представитель банка.

ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
Экономика

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, 3 марта снизила ключевую ставку до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, решение впервые с 2008 года принималось на экстренном внеплановом заседании.16 марта тоже внепланово ФРС снизила диапазон до 0–0,25%. Свои решения регулятор объяснил распространением коронавируса и рисками, которые возникали сейчас для экономики.

Российские банки уже почти отказались от вкладов в евро

С августа 2019 года крупные российские банки начали отказываться от приема депозитов в евро, объясняя это отрицательными ставками в еврозоне. Первым стал банк «Авангард», за ним последовали Ситибанк, Альфа-банк, ВТБ. В ноябре вклады в евро исчезли из линейки «ЮниКредита» и Газпромбанка.

На проблему обратил внимание и ЦБ. Глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что кредитные организации обращались за помощью к регулятору и просили дать им возможность вводить отрицательные ставки по депозитам (сейчас это запрещает Гражданский кодекс). В ноябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин и Банк России решили повременить с введением отрицательных ставок.

РБК обратился в системно значимые банки с вопросом, планируют ли они пересматривать условия приема депозитов в долларах.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Райффайзенбанк, вклады, доллар
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