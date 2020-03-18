Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Банк откажется от открытия новых и продления действующих депозитов в американской валюте. Свое решение он объяснил экстренным снижением ставок в США. До этого ФРС дважды внепланово снизила ставку

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Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте. Банк также отменит возможность пролонгации уже открытых депозитов в этой валюте.

Изменение условий затронет всю линейку сберегательных продуктов, которые позволяют хранить деньги в долларах. Это вклады «Стабильный рост», «Личный выбор», «Свобода действий» и «Добро пожаловать!» для премиум-клиентов. Пролонгация будет невозможна для вкладов «Универсальный», «Р-Коннект деньги в рост!», «Р-Коннект деньги в рост! (без пополнения)», «Рантье» и «Пополняемый».

Условия изменены из-за экстренного снижения ставки ФРС США, говорится в сообщении Райффайзенбанка. В кредитной организации РБК пояснили, что ключевая ставка в США сейчас «не позволяет размещать средства в долларах с удовлетворительной доходностью». «Наши клиенты смогут по-прежнему хранить средства в долларах США на текущих счетах, Райффайзенбанк не взимает комиссию за их обслуживание», — подчеркнул представитель банка.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, 3 марта снизила ключевую ставку до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, решение впервые с 2008 года принималось на экстренном внеплановом заседании.16 марта тоже внепланово ФРС снизила диапазон до 0–0,25%. Свои решения регулятор объяснил распространением коронавируса и рисками, которые возникали сейчас для экономики.