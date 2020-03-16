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Экономика ,  
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ФРС США решила снизить ключевую ставку почти до нуля

Американский регулятор предпринял решительные меры для улучшения экономической ситуации

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор также сообщил, что с этого дня будет действовать совместно с центральными банками Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии и Евросоюза.

Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки. В начале марта ФРС США понизила ее до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%. Это было первое внеплановое снижение ставки ФРС после мирового кризиса в 2008 году.

Президент Дональд Трамп тогда приветствовал это решение регулятора, однако указал, что ФРС должна действовать более решительно и идти на дальнейшее ослабление. Он объяснил это тем, что другие страны идут на большее снижение, что «нечестно для США». «Наконец-то пришло время ФРС занять лидирующие позиции. Больше послаблений и понижений!» — добавил американский президент.
 

Материал дополняется

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