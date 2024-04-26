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Подрядчик ответил Гергиеву о дрожи в здании Мариинки из-за стройки метро

«Метрострой» опроверг слова Гергиева о дрожи в Мариинке из-за стройки метро

Компания АО «Метрострой Северной столицы», которая выступает основным подрядчиком при строительстве петербургского метрополитена, опровергла данные о появлении дрожи в здании Мариинского театра из-за возведения станции метро «Театральная». Об этом компания заявила в своем телеграм-канале.

Худрук Мариинки и директор Большого театра Валерий Гергиев ранее заявил в интервью «Российской газете», что из-за подземных работ по строительству станции в основном здании Мариинки возникает «крупная дрожь», которая ощущается на верхней репетиционной сцене. «В 1860 году построили этот театр не для того, чтобы под ним что-то бурили. На самом деле этот разговор ныне принял уже драматический характер», — сказал он.

В «Метрострое» в ответ заверили, что компания «со всем уважением относится к исторической значимости Мариинского театра».

«Вестибюль «Театральной» спроектирован с учётом всех особенностей расположения культурного объекта. В адрес руководства Государственного академического Мариинского театра направлено предложение по размещению входной группы на станцию «Театральная» по адресу: Лермонтовский проспект, д. 1/44», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что на «Театральной» сейчас не ведется работ, вызывающих шум и вибрацию.

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Теги
Санкт-Петербург Строительство метрополитен «Метрострой» Валерий Гергиев Мариинский театр
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