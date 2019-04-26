НОВАТЭК позвал китайцев на завод

Корпорации CNPC и CNOOC покупают 20% «Арктик СПГ-2»

Китайские инвесторы, контролирующие около 30% «Ямал СПГ», стали крупнейшими иностранными совладельцами и второго завода НОВАТЭКа по сжижению природного газа — «Арктик СПГ-2». Корпорации CNPC и CNOOC покупают 20% в проекте.

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Почему Китай получил крупнейший пакет?

НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания. Соглашения были подписаны в рамках международного форума «Один пояс, один путь», который в четверг, 25 апреля, начался в Пекине.

Цену сделок НОВАТЭК не раскрыл. Представитель компании сказал РБК, что акции проданы на тех же условиях, что и французской Total в марте 2019 года. Total купила 10% «Арктик СПГ-2», исходя из оценки проекта в $25,5 млрд, говорил ранее совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Предполагается, что часть этой суммы инвесторы заплатят НОВАТЭКу напрямую, часть — вложат в строительство СПГ-завода.

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех линий мощностью 19,6 млн т в год, завод будет строиться на базе Утреннего месторождения, запасы которого составляют 2 трлн куб. м газа. CNPC — давний партнер НОВАТЭКа и уже владеет 20% в первом его заводе «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год. НОВАТЭК запустил его на год раньше срока в декабре 2018 года. Еще 9,9% «Ямал СПГ» получил китайский Фонд Шелкового пути, то есть доля китайских инвесторов в проекте составила почти 30%. Еще 20% — у Total, а НОВАТЭК сохранил за собой 50,1%.

Во втором проекте «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК намерен оставить у себя 60%, говорил ранее Михельсон. Если же компания решит снизить долю до 50,1%, то около 5% может приобрести Total (вместе с 10% «Арктик СПГ-2» она получила опцион еще на 5%). Тогда новым инвесторам будет предложено до 15% проекта. Но в любом случае у китайских акционеров будет самый большой пакет среди иностранцев. «Подписание соглашения является важным шагом в реализации нашего проекта «Арктик СПГ-2» и продолжением успешного сотрудничества с CNPC», — отметил в четверг Михельсон.

CNPC — крупнейшая нефтегазовая компания Китая, а CNOOC — крупнейшая по объему добычи нефти и газа на шельфе и третья по размеру после CNPC и Sinopec. Ведущие китайские корпорации редко покупают доли в одной и той же компании, но «Арктик СПГ-2» — масштабный проект стратегического уровня, и решение об инвестициях в этом случае принимает лично председатель КНР Си Цзиньпин, сказал РБК руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Леонид Михельсон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Тенденция привлечения китайских инвесторов имеет несколько причин, указывает Габуев. Во-первых, китайский рынок по-прежнему растет, а значит, у национальных компаний сохраняется интерес к вхождению в зарубежные проекты. Во-вторых, у Китая огромное желание диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, в частности снизить долю поставок с Ближнего Востока. Кроме того, Михельсон, запустив «Ямал СПГ», доказал, что с ним можно иметь дело, в Китае его уважают. Не стоит забывать и про партнера Михельсона — друга президента Владимира Путина Геннадия Тимченко (владеет 23,49% НОВАТЭКа), который в 2014 году возглавил Российско-китайский деловой совет, добавляет Габуев. Он полагает, что для японских и корейских компаний, интересовавшихся участием в «Арктик СПГ-2», угроза расширения санкций США в отношении России оказалась более чувствительным вопросом.

Во сколько обошлась доля Total НОВАТЭК раскрыл условия покупки 10% в «Арктик СПГ» для французской Total в отчете по МСФО за первый квартал 2019 года, опубликованном в четверг, 25 апреля. По условиям соглашения Total обязалась заплатить за эту долю $1,3 млрд, из которых при закрытии сделки было выплачено $600 млн, а еще $700 млн — в течение следующих 12 месяцев, говорится в отчете НОВАТЭКа. Total также пообещала выплатить НОВАТЭКу «условное возмещение», сумма которого зависит от нефтяных котировок, — оно может достигать $800 млн. Кроме этого предусмотрены и инвестиции в имущество проекта в размере от $342 млн до $842 млн, размер которых будет зависеть от капитальных вложений (инвестпрограмма «Арктик СПГ-2» пока не утверждена). При этом условия сделки предусматривают, что ключевые стратегические, операционные и финансовые решения подлежат единогласному одобрению участниками компании, говорится в отчете НОВАТЭКа. Одновременно НОВАТЭК переоценил «прибыль от выбытия доли участия» до справедливой стоимости, она выросла почти в два раза — с 161,8 млрд до 308,6 млрд руб. ($4,77 млрд по курсу ЦБ на 31 марта).

Больше заводов, меньше затрат

НОВАТЭК планирует удешевить строительство СПГ-проектов: если «Ямал СПГ» обошелся в $27 млрд, «Арктик СПГ-2» будет стоить $20–21 млрд. НОВАТЭК намерен использовать российское оборудование, а также строить завод на открытых гравитационных платформах — верфь для их строительства будет располагаться в Мурманске. НОВАТЭК планирует снизить и транспортные затраты: для этого компания планирует создать перевалочные хабы в Мурманске и на Камчатке. НОВАТЭК уже заключил два соглашения о поставках сжиженного природного газа с еще непостроенного завода — с Vitol и Repsol. Срок контрактов — 15 лет, объем — по 1 млн т СПГ для каждого трейдера.

Проект активно поддерживает государство: оно финансирует строительство инфраструктуры, а также готово поддержать «Арктик СПГ-2» дешевым финансированием в случае ужесточения санкций США. «В любом случае мы этот проект, «Арктик СПГ-2», будем реализовывать, поскольку есть у нас ресурсы. Даже и при поддержке бюджета, мы, кстати, готовы рассматривать возможности государственных средств, поскольку наш Фонд национального благосостояния (ФНБ) в этом году превысит отметку 7% ВВП, и мы можем, будем задействовать этот ресурс для вложения средств в этот проект», — говорил в феврале первый вице-премьер Антон Силуанов.

НОВАТЭК привлекает иностранных партнеров, чтобы получить финансирование и рынки сбыта, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если первый завод «Ямал СПГ» компания строила в основном на заемные средства и вела долгие переговоры о привлечении кредитов, то «Арктик СПГ-2» акционеры на 70% построят за счет собственных средств, напоминает он. Свою долю финансирования НОВАТЭК сможет обеспечить за счет денежных средств от продажи акций в проектной компании. Денежные потоки от первых двух заводов позволят НОВАТЭКу построить третий проект вообще без привлечения партнеров или с минимальным участием и продать доли по максимальной возможной цене, полагает аналитик.

Стратегия НОВАТЭКа предполагает к 2030 году производство не менее 57 млн т СПГ ежегодно с возможностью увеличения до 70 млн т.