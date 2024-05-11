В Думе подтвердили прорыв дамбы в Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу, жителей эвакуируют, поступает информация о гибели скота, рассказал депутат Думы от региона Алехин, заверив, что пострадавшие получат компенсации. По его мнению, «есть проколы»

Фото: МЧС Омской области / Telegram

Ситуация с паводком в Омской области непростая, в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу, из затопленных деревень эвакуируют жителей, заявил РБК депутат Госдумы от региона Андрей Алехин.

«С деревни Ашеваны все началось. Они первые попали. Наверное, не все власть предусмотрела, может, не ожидала, что будет именно так. Оттуда людей эвакуировали, переселили в школу, но потом и школу затопило. Поэтому их перевезли в Усть-Ишим и часть, кто пожелал, везут в город. <...> Не все согласились переселиться», — рассказал он.

По словам депутата, «волну ждали», она шла из Казахстана через Тюменскую область. Алехин отметил, что губернатор выезжал в проблемный район, а также отправил туда своих заместителей. «На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает. Проблемы есть, но я думаю, область справится», — считает он.

Поступала также информация о гибели скота, хотя, как говорит Алехин, «власти заявляли, что практически все вывезли». Депутат заверил, что пострадавшие получат компенсации, в том числе в случае потери скота. «Если этого не случится, то я как депутат Государственной Думы этот вопрос обязательно поставлю, в том числе на федеральном уровне. Люди сейчас живут в основном подсобным хозяйством, особенно там, на северах, [для них это очень важно]», — добавил он.

По данным МЧС Омской области на 10 мая, в 14 населенных пунктах региона подтоплены 138 жилых домов, 260 приусадебных участков и пять участков автомобильных дорог. Эвакуированы 339 человек, 78 жителей находятся в пунктах временного размещения.

Омский губернатор Виталий Хоценко призвал жителей села Ашеваны и других подтопленных сел эвакуироваться. Глава Усть-Ишимского района Александр Седельников сообщал вечером 10 мая, что в Омск отправился еще один автобус с жителями села. «Все желающие граждане, чьи дома были подтоплены, отправились в областной центр», — написал он на странице во «ВКонтакте», прикрепив к публикации видео эвакуации.

МЧС сообщало, что уровень реки Ишим в районе села Усть-Ишим составляет 844 см (критическая отметка — 820 см). Ведомство заявило, что на территории села работают 53 человека, 19 единиц техники и пять плавсредств, сотрудники МЧС, волонтеры и добровольцы укрепляют земляную насыпь, к 10 мая уложено более 41 тыс. мешков с грунтом.

В то же время, как написала журналистка Ксения Собчак, жители села Ашеваны рассказывают, что им пришлось укреплять дамбу и эвакуировать скот самостоятельно. По их словам, в селе погибло много домашнего скота — только один житель потерял 40 овец, сколько погибло у остальных, неизвестно, но «их там могут быть сотни». Местная жительница 8 мая заявила порталу NGS55.ru, что в хозяйстве ее родителей погиб весь скот. «Вода все еще прибывает, помогать уже там нечему. Скотина у нас почти вся утонула, людям предлагают эвакуацию, кто-то уже эвакуировался», — приводит ее слова портал.

РБК обратился за комментарием к главе Усть-Ишимского муниципального района Омской области и управлению МЧС по Омской области.