Ученые впервые с 2003-го повысили до максимума оценку магнитной бури

Метеорологи США впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимума

Метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4. Она продлится до конца выходных

Фото: xras.ru

Впервые с 2003 года Земли достигла геомагнитная буря максимального уровня (G5), сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Экстремальные условия уровня G5 достигли Земли в 6:54 вечера по восточному времени (1:54 11 мая мск — РБК). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных», — говорится в сообщении ведомства в X.

В последний раз магнитная буря подобного уровня возникала в 2003 году, тогда она в частности вызвала перебои в подаче электроэнергии в Швеции и повредил трансформаторы в Южной Африке, отмечают метеорологи.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН также повысили оценку магнитной бури до максимума. «В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5)», — говорится на сайте лаборатории.

Российские ученые отмечают, что в предыдущий раз магнитная буря подобного уровня фиксировалась 11 сентября 2005 года.

До этого ученые оценивали магнитную бурю как очень сильную (уровень G4, предпоследний). По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она началась вечером 10 мая. «Текущий уровень — G4. Земля погружена в облако плазмы и выйдет из него не раньше чем через сутки. Общая продолжительность магнитного шторма может составить от 20 до 40 часов. В ближайшие часы ожидается приход еще трех солнечных выбросов», — сказано в сообщении на сайте лаборатории в 21:40 мск.

В РАН 8 мая сообщили о сильном выбросе солнечной массы в сторону Земли, которому предшествовала двойная вспышка на Солнце. Ученые предупредили, что солнечные массы подойдут к Земле 11 мая.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) вечером 10 мая зафиксировал по меньшей мере семь выбросов солнечной массы, движущихся к Земле. Источник выброса — большое сложное скопление пятен на Солнце, диаметр которого на тот момент превышал диаметр Земли в 16 раз. Теперь, по данным NOAA, диаметр скопления пятен на Солнце превышает диаметр Земли в 17 раз.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил 10 мая, что «каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит». «Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит. У жителей средней полосы, включая москвичей, появится шанс полюбоваться полярными сияниями», — сказал он.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.