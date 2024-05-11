В Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда
На железнодорожной станции в Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
Пожар произошел на станции Куберле в поселке Красноармейский Орловского района. Сообщение о возгорание поступило в 1:42 мск. Спустя примерно два часа, в 3:54 мск, пожар локализовали на площади 200 кв. м.
По данным МЧС, пострадавших нет. К тушению привлечены 52 специалиста и 15 единиц техники.
Остальные вагоны состава отвезены на безопасное расстояние маневровым поездом.
В апреле три железнодорожные цистерны загорелись в Симферополе. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.
МЧС назвало предварительной причиной возгорание «нарушение правил технологического процесса».
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика