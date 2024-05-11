МЧС: в Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда

В Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда

На железнодорожной станции в Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Пожар произошел на станции Куберле в поселке Красноармейский Орловского района. Сообщение о возгорание поступило в 1:42 мск. Спустя примерно два часа, в 3:54 мск, пожар локализовали на площади 200 кв. м.

По данным МЧС, пострадавших нет. К тушению привлечены 52 специалиста и 15 единиц техники.

Остальные вагоны состава отвезены на безопасное расстояние маневровым поездом.

В апреле три железнодорожные цистерны загорелись в Симферополе. В результате погиб один человек, еще трое пострадали.

МЧС назвало предварительной причиной возгорание «нарушение правил технологического процесса».