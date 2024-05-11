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Военная операция на Украине ,  
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Режим опасности атаки беспилотников отменили в трех российских регионах

Опасность атаки беспилотников отменили в трех российских регионах спустя 6 часов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области отменен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Режим действовал в регионе более шести часов. За это время там сбили три дрона — один в Медвенском районе, два других в поселке Тим. Старовойт рассказал, что один из беспилотников, перехваченных в Тиме, упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

Опасность атаки дронов также отменили в Воронежской области. Об этом в телеграм-канале оповестило население региональное управление МЧС. Режим действовал в области также чуть более шести часов. За это время власти не сообщали об атаках.

В трех областях предупредили об опасности атаки беспилотников
Политика
Роман Старовойт

Кроме того, воздушную опасность спустя шесть часов отменили в Липецкой области. По данным регионального МЧС, режим ввели в 21:59 мск 10 мая. Спустя примерно три часа в области отменили красный уровень опасности, после чего действовал желтый уровень. Спустя еще три часа, в 4:09 мск, отменили и его.

Власти Липецкой области за время действия воздушной опасности не сообщали об обстрелах и атаках беспилотников.

Режим опасности атаки беспилотников отменили в трех российских регионах
Режим опасности атаки беспилотников отменили в трех российских регионах

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Курская область Воронежская область Липецкая область ракетная опасность беспилотники дроны МЧС
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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