Режим опасности атаки беспилотников отменили в трех российских регионах

В Курской области отменен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Режим действовал в регионе более шести часов. За это время там сбили три дрона — один в Медвенском районе, два других в поселке Тим. Старовойт рассказал, что один из беспилотников, перехваченных в Тиме, упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов.

Опасность атаки дронов также отменили в Воронежской области. Об этом в телеграм-канале оповестило население региональное управление МЧС. Режим действовал в области также чуть более шести часов. За это время власти не сообщали об атаках.

Кроме того, воздушную опасность спустя шесть часов отменили в Липецкой области. По данным регионального МЧС, режим ввели в 21:59 мск 10 мая. Спустя примерно три часа в области отменили красный уровень опасности, после чего действовал желтый уровень. Спустя еще три часа, в 4:09 мск, отменили и его.

Власти Липецкой области за время действия воздушной опасности не сообщали об обстрелах и атаках беспилотников.