В Белгороде и окрестностях второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях второй раз за ночь объявлена ракетная опасность, заявил Гладков. Власти не сообщали об окончании предыдущей ракетной опасности. По словам Гладкова, до этого были сбиты несколько целей, ранены 8 человек

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирены ракетной опасности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напомнил он в телеграм-канале.

Мэрия Белгорода спустя полчаса, в 4:24 мск, сообщила об отмене ракетной опасности.

Ракетную опасность в Белгороде и окрестностях объявили второй раз за ночь. До этого ее объявляли в 00:00 мск. Позже мэрия Белгорода публиковала сообщения о ракетной опасности еще два раза — в 0:19 и 0:49 мск.

Позже Гладков сообщил о нескольких сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях. По его данным, пострадали восемь мирных жителей, пятеро госпитализированы, троим оказали помощь на месте. Повреждены более 40 домов и домовладений, а также шесть машин.

При этом власти не объявляли об окончании действия ракетной опасности.

Незадолго до объявления о ракетной опасности Гладков сообщил о повреждении линии электропередач в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа после обстрела ВСУ. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. «К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил губернатор.