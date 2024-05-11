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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде и окрестностях второй раз за ночь объявлена ракетная опасность, заявил Гладков. Власти не сообщали об окончании предыдущей ракетной опасности. По словам Гладкова, до этого были сбиты несколько целей, ранены 8 человек
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирены ракетной опасности, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — напомнил он в телеграм-канале.

Мэрия Белгорода спустя полчаса, в 4:24 мск, сообщила об отмене ракетной опасности.

Ракетную опасность в Белгороде и окрестностях объявили второй раз за ночь. До этого ее объявляли в 00:00 мск. Позже мэрия Белгорода публиковала сообщения о ракетной опасности еще два раза — в 0:19 и 0:49 мск.

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Позже Гладков сообщил о нескольких сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях. По его данным, пострадали восемь мирных жителей, пятеро госпитализированы, троим оказали помощь на месте. Повреждены более 40 домов и домовладений, а также шесть машин.

При этом власти не объявляли об окончании действия ракетной опасности.

Незадолго до объявления о ракетной опасности Гладков сообщил о повреждении линии электропередач в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа после обстрела ВСУ. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. «К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил губернатор.

В Белгороде и окрестностях второй раз за ночь объявили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях второй раз за ночь объявили ракетную опасность

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область ракетная опасность
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