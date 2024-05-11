SpaceX решила построить новую площадку для запуска корабля Starship

SpaceX предложила построить на площадке во Флориде космодром, который сможет обеспечить до 44 запусков корабля Starship в год. Три испытательных запуска Starship с самой мощной ракетой Super Heavy не были успешными

Компания SpaceX хочет построить на своей площадке в космическом центре Кеннеди во Флориде (LC-39A) космодром, который сможет обеспечивать до 44 запусков космического корабля Starship, следует из заявления Федерального управления гражданской авиации (FAA).

FAA объявила, что в рамках процесса проверки подготовит заявление о воздействии на окружающую среду (EIS). «SpaceX предлагает построить стартовую, посадочную и другую сопутствующую инфраструктуру на LC-39A и в непосредственной близости от него. Это предложение также будет включать запуски сверхтяжелых (Super Heavy. — РБК) ракет-носителей Starship с LC-39A; возвратную сверхтяжелую ракету-носитель и посадку Starship на LC-39A или на беспилотный корабль; и одноразовую сверхтяжелую ракету-носитель и посадку Starship в океане», — говорится в заявлении ведомства.

FAA отмечает, что концепция эксплуатации Starship-Super Heavy претерпела изменения в отношении оценки влияния на окружающую среду от 2019 года. Теперь SpaceX предлагает построить пусковую инфраструктуру, которая ранее не рассматривалась. Агентство упоминает планы по «усовершенствованному дизайну» Starship, более частым запускам и изменениям в его возможности повторного использования.

Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна нести до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Корабль Starship предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос.

Испытания с ракетой Super Heavy и кораблем Starship проходят несколько лет. Два запуска в 2023 году закончились взрывом ракеты: в апреле это произошло через несколько минут после старта, в ноябре массивный сверхтяжелый ускоритель ракеты взорвался вскоре после отделения ступени, а разгонный блок корабля разрушился до достижения заданной высоты.

Третий испытательный запуск состоялся 14 марта, старт прошел успешно, но через 49 минут, во время вхождения в атмосферу Земли, обшивка корабля начала нагреваться и загорелась, после чего связь с аппаратом пропала. В SpaceX заявили, что во время испытательного полета удалось достичь нескольких ключевых целей. В частности, корабль впервые удалось вывести на орбиту Земли.

Старты проводились с космодроме в Бока-Чика, штат Техас.