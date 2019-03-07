Total получила долю во втором проекте НОВАТЭКа благодаря Сбербанку

НОВАТЭК придумал, как продать французской Total долю в проекте «Арктик СПГ-2» без согласования с ФАС и правкомиссией. Обойти законодательный барьер при продаже стратегического актива помогла схема с посредничеством Сбербанка

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Схема со Сбербанком

Передача в залог Сбербанку 15% «Арктик СПГ-2», который будет строить второй завод НОВАТЭКа по сжижению природного газа (СПГ) в Ямало-Ненецком автономном округе, позволила французской Total купить 10% в проекте [и получить опцион на покупку еще 5%] без согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правкомиссии по иностранным инвестициям. Об этом заявил журналистам в четверг, 7 марта, глава службы Игорь Артемьев.

Накануне вечером НОВАТЭК заявил, что закрыл сделку по продаже Total 10% «Арктик СПГ-2», снизив свою долю до 90%. В сообщении подчеркивалось, что параметры сделки соответствуют соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Это соглашение предусматривало, что французы приобретают 10% в проекте и право увеличить этот пакет до 15%, если НОВАТЭК решит уменьшить свою долю ниже планируемых 60%. Сделка должна была быть закрыта не позднее 31 марта 2019 года.

«После нескольких раундов обсуждения условия сделки были скорректированы ее сторонами, — сообщила утром 7 марта пресс-служба ФАС. — Окончательная структура сделки такова, что она не требует направления ходатайства в ФАС России и согласования с правительственной комиссией [по иностранным инвестициям]».

Дело в том, что Total уже владеет 19,4% самого НОВАТЭКа, а если бы французская компания купила еще 10% «Арктик СПГ-2», то ее косвенная и прямая доля в этом проекте, который базируется на Утреннем месторождении с запасами почти 2 трлн куб. м газа (относится к категории стратегических), составила бы 27,46% (19,4%*0,9+10%). При покупке более 25% в стратегическом активе иностранному инвестору требуется получить согласование правительственной комиссии. «Мы применили эту формулу, и если бы вот так тупо бы сделать сделку, то у них получалось бы больше 25%, то есть 27%, и они железно должны были идти на правкомиссию [по иностранным инвестициям], поскольку они используют федеральные участки недр для добычи газа», — сказал Артемьев.