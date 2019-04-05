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Amazon $2 200 (+20,12%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ
Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил закрепить на госуровне создание кластера по производству до 140 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Это позволит России занять до 20% мирового рынка СПГ
Завод «Ямал СПГ» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

НОВАТЭК предложил закрепить на государственном уровне цель создания СПГ-кластера мощностью до 140 млн т, заявил предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, выступая в пятницу, 5 апреля, на ежегодной коллегии Минэнерго, передает корреспондент РБК. По его словам, это позволит обеспечить России до 20% мирового рынка СПГ.

«Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», — сказал Михельсон. В этом случае будут созданы «новые точки роста» российской экономики — российские производители СПГ-оборудования смогут планировать загрузку мощностей «на много лет вперед», а это — «десятки тысяч рабочих мест», добавил он.

«Спасибо большое, обязательно рассмотрим предложения», — ответил на его предложение министр энергетики Александр Новак.

НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного конкурента «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т СПГ в год.

Инвестиции в «Ямал СПГ» составили $27 млрд, а инвестиционное решение о его строительстве было принято в 2013 году, то есть на реализацию проекта ушло около пяти лет. Сейчас НОВАТЭК ведет переговоры с инвесторами о строительстве второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т, 10% его акций уже купила французская Total.

«Наши достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению нашей стратегической цели по производству 55–60 млн т СПГ в год к 2030 году», — говорил Михельсон в декабре 2018 года при отгрузке первой партии СПГ с третьей очереди Ямал СПГ. 5 апреля он сказал, что в ближайшее время НОВАТЭК пересмотрит стратегию на рынке СПГ, чтобы к 2030 году достичь производства не 57 млн т, а 70 млн т СПГ в год.

С предложением о создании СПГ-кластера, который бы производил 140–150 млн т СПГ в год, в конце февраля 2019 года к президенту Владимиру Путину обратился его научный руководитель, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. «Единого организующего документа, например, указа президента России, который определил бы целевые показатели по удвоению объемов экспорта газа за счет производства СПГ (140–150 млн т в год), мощность и сроки создания необходимого ледокольного и танкерного (газовозы. — РБК) флотов, сроки разработки и передачи в промышленное освоение российской технологии крупнотоннажного сжижения, не существует», — говорил тогда он. «Корпоративный прорыв» НОВАТЭКа в СПГ-сегменте не привел к повышению эффективности межотраслевого взаимодействия, а принимаемые относительно развития Арктики решения «носят половинчатый, а зачастую и противоречивый характер, плохо скоординированы по целям, срокам и масштабам», указывало издание «Форпост Северо-Запад».

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Специалисты Горного университета провели детальный анализ перспектив международного СПГ-рынка и пришли к выводу, что «уникальное географическое положение» Ямала и Гыдана относительно Атлантического и Тихоокеанского рынков сбыта, ресурсная база могут позволить довести производство СПГ до необходимого уровня — 140–150 млн т в год. Литвиненко же предложил закрепить в майском указе, 13-м по счету, основные задачи, показатели и сроки, обеспечивающие достижение этой цели. Он также посчитал необходимым определить орган исполнительной власти (консорциум всех участников, ответственных за работу в Арктике), отвечающий за разработку нацпроекта «Арктика», обеспечивающего межотраслевую координацию и синхронизацию всех действующих и потенциальных участников проекта, нацеленных на создание на территории Ямала и Гыдана и прилегающей к суше части шельфа Карского моря масштабного российского СПГ-кластера.

Письмо Литвиненко к Путину было перенаправлено в Минэнерго, которое в том числе запрашивало позицию НОВАТЭК, говорил РБК представитель компании, не уточняя деталей.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон
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