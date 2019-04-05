НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ

Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил закрепить на госуровне создание кластера по производству до 140 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Это позволит России занять до 20% мирового рынка СПГ

Завод «Ямал СПГ» (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

НОВАТЭК предложил закрепить на государственном уровне цель создания СПГ-кластера мощностью до 140 млн т, заявил предправления и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, выступая в пятницу, 5 апреля, на ежегодной коллегии Минэнерго, передает корреспондент РБК. По его словам, это позволит обеспечить России до 20% мирового рынка СПГ.

«Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», — сказал Михельсон. В этом случае будут созданы «новые точки роста» российской экономики — российские производители СПГ-оборудования смогут планировать загрузку мощностей «на много лет вперед», а это — «десятки тысяч рабочих мест», добавил он.

«Спасибо большое, обязательно рассмотрим предложения», — ответил на его предложение министр энергетики Александр Новак.

НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного конкурента «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т СПГ в год.

Инвестиции в «Ямал СПГ» составили $27 млрд, а инвестиционное решение о его строительстве было принято в 2013 году, то есть на реализацию проекта ушло около пяти лет. Сейчас НОВАТЭК ведет переговоры с инвесторами о строительстве второго завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т, 10% его акций уже купила французская Total.