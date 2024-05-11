В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность спустя полчаса

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Режим действовал около получаса.

Губернатор написал о введении опасности в 3:58 мск, при этом мэрия Белгорода и региональное управление МЧС не оповестили население об очередном сигнале.

Мэрия и МЧС сообщали, что в регионе объявлена опасность в 00:00, 00:19 и 00:49 по московскому времени. Однако об отбое сигнала тревоги они написали за ночь единожды — в одно время с Гладковым.

По данным губернатора, в ночь на 11 мая, после объявления ракетной опасности, на подлете к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. В результате удара пострадали, по предварительным данным, восемь человек.

Позднее Гладков сообщил об обстреле села Гора-Подол в Грайворонском городском округе. При обстреле была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители пяти сел остались без света.