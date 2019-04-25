НОВАТЭК раскрыл сумму сделки по продаже Total 10% в «Арктик СПГ-2»

В марте 2019 года НОВАТЭК получил прибыль от продажи доли 10% в проекте «Арктик СПГ-2» в размере 308,6 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании по итогам первого квартала года.

В том числе из-за этого прибыль компании за первый квартал выросла в 8,9 раза, до 381,8 млрд руб.

10% в «Арктик СПГ-2» компания продала французской Total. Сделка была закрыта 6 марта.

По условиям соглашения Total обязался заплатить за долю $1,3 млрд, из которых при закрытии сделки было выплачено $600 млн, остальная сумма — в течение следующих 12 месяцев, говорится в отчете НОВАТЭКа. Сверх этого Total пообещал выплатить НОВАТЭКу возмещение, сумма которого зависит от нефтяных котировок, — оно может достигать $800 млн. Кроме этого, предусмотрены и инвестиции в имущество проекта в размере от $342 млн до $842 млн, размер которых будет зависеть от капитальных вложений (инвестпрограмма «Арктик СПГ-2» пока не утверждена).