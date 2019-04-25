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Бизнес ,  
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НОВАТЭК раскрыл сумму сделки по продаже Total 10% в «Арктик СПГ-2»

В марте 2019 года НОВАТЭК получил прибыль от продажи доли 10% в проекте «Арктик СПГ-2» в размере 308,6 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании по итогам первого квартала года. 

В том числе из-за этого прибыль компании за первый квартал выросла в 8,9 раза, до 381,8 млрд руб.

10% в «Арктик СПГ-2» компания продала французской Total. Сделка была закрыта 6 марта. 

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Французская Total договорилась купить 10% в проекте «Арктик СПГ-2»

По условиям соглашения Total обязался заплатить за долю $1,3 млрд, из которых при закрытии сделки было выплачено $600 млн, остальная сумма — в течение следующих 12 месяцев, говорится в отчете НОВАТЭКа. Сверх этого Total пообещал выплатить НОВАТЭКу возмещение, сумма которого зависит от нефтяных котировок, — оно может достигать $800 млн. Кроме этого, предусмотрены и инвестиции в имущество проекта в размере от $342 млн до $842 млн, размер которых будет зависеть от капитальных вложений (инвестпрограмма «Арктик СПГ-2» пока не утверждена).

В мае 2018 года глава правления российской компании Леонид Михельсон заявил, что общая стоимость проекта эквивалентна $25,5 млрд. Недавно он подтвердил журналистам, что Total входит в капитал, исходя из этой оценки, то есть за 10% она должна будет заплатить $2,55 млрд.

Ранее в четверг стало известно о другой сделке по «Арктик СПГ-2»: в капитал войдут китайские CNODC и CNOOC, каждая из которых получит по 10%. 

Теги: НОВАТЭК, «Арктик СПГ-2»
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