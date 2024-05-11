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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США опровергли случаи использования военной помощи не по назначению

Госдеп: США не знают о случаях использования военной помощи не по назначению
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

США не знают о случаях использования переданных в рамках военной помощи американских вооружений не в назначенных целях, следует из отчета о гарантиях поставок оружия, который Госдепартамент представил конгрессу.

«Правительство США не осведомлено о том, что оборонные изделия <...> не были получены предполагаемым иностранным правительственным получателем и/или использовались не по назначению в целях, не соответствующих намеченным», — говорится в документе.

При этом в отчете сказано, что Израиль, «учитывая его значительную зависимость от оборонительных изделий американского производства», мог использовать военную помощь от США в подобных целях. В частности, в докладе Госдепа говорится о случаях, «несовместимых с обязательствами Израиля по международному гуманитарному праву или установившейся передовой практикой по смягчению ущерба гражданскому населению».

При этом в американском ведомстве отметили, что израильские власти «озабочены» инцидентами, связанными с нецелевым использованием поставленного оружия. По данным Госдепа, Израиль проводит ряд внутренних расследований в связи с этим.

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Несколькими днями ранее американский президент Джо Байден предупредил, что США прекратят поставки Израилю некоторых видов вооружений, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о вторжении в Рафах на юге сектора Газа.

В частности, Байден говорил о том оружии, которое ЦАХАЛ «использовала против городов». Он отметил, что в секторе Газа из-за применения авиабомб погибало гражданское население.

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Теги
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