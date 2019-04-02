НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Крупнейший частный производитель газа в России НОВАТЭК заключил два соглашения о поставках сжиженного природного газа со второго завода «Арктик СПГ-2» — с Vitol и Repsol. Запуск завода запланирован на 2022–2023 годы

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Novatek Gas&Power Asia, трейдинговое подразделение НОВАТЭКа, и один из крупнейших в мире трейдеров Vitol подписали базовые условия соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и его других проектов. Об этом сообщила во вторник, 2 апреля, пресс-служба российской компании.

Соглашение было подписано в рамках Mеждународной конференции по СПГ в Шанхае, оно предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ. Газ будет продаваться на условиях поставки на борт судна (Free On Board, FOB) на перевалочный терминал в Мурманской области, который собирается построить НОВАТЭК. Помимо этого, предусмотрена возможность поставок на проектируемый терминал компании на Камчатке.

Аналогичное соглашение Novatek Gas&Power Asia заключила во вторник и с испанской Repsol, только оно называется в сообщении газовой компании «необязывающими базовыми условиями соглашения на поставку СПГ». Документ также предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн т СПГ с «Арктик СПГ 2» и других проектов НОВАТЭКа «преимущественно» на рынки Пиренейского полуострова.

«Мы начали заключение контрактов на поставку СПГ с нашего нового проекта «Арктик СПГ 2», — заявил первый зампредправления НОВАТЭКа Лев Феодосьев (его слова приводятся в сообщении компании). «Продажа СПГ на наших перевалочных терминалах обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и позволит нам максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах», — указал он. А соглашение с Repsol позволит НОВАТЭКу увеличить присутствие на рынках Пиренейского полуострова, куда не поставляется российский трубопроводный газ, добавил Феодосьев.

«Арктик СПГ-2» — второй проект НОВАТЭКа по строительству СПГ-завода на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1,138 трлн куб. м природного газа и 57 млн т жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1,978 трлн куб. м газа и 105 млн т жидких углеводородов, указывает пресс-служба НОВАТЭКА. В рамках этого проекта планируется построить три технологические линии общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Инвестиции оцениваются в $20–21 млрд, срок запуска первой линии — 2022–2023 годы.