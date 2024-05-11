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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела

Гладков: пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате атаки жители Горы-Подола, а также сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено остались без света. Губернатор уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

По словам Гладкова, при обстреле никто не пострадал.

Гладков сообщил о восьми раненых после атак в направлении Белгорода
Политика

После начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

В течение последних суток в Белгороде и Белгородском районе девять раз объявляли ракетную опасность.

Вечером 10 мая Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона.

Позднее в области сбили еще два беспилотника, один из них упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский и взорвался.

В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ электричество
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
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