Гладков: пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела

В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела

ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате атаки жители Горы-Подола, а также сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено остались без света. Губернатор уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

По словам Гладкова, при обстреле никто не пострадал.

После начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

В течение последних суток в Белгороде и Белгородском районе девять раз объявляли ракетную опасность.

Вечером 10 мая Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона.

Позднее в области сбили еще два беспилотника, один из них упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский и взорвался.