В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
ВСУ обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждена линия электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В результате атаки жители Горы-Подола, а также сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено остались без света. Губернатор уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.
По словам Гладкова, при обстреле никто не пострадал.
После начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.
В течение последних суток в Белгороде и Белгородском районе девять раз объявляли ракетную опасность.
Вечером 10 мая Минобороны сообщило об уничтожении над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, пяти управляемых авиабомб и одного дрона.
Позднее в области сбили еще два беспилотника, один из них упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский и взорвался.
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