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Первое китайское предупреждение
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Первое китайское предупреждение
Газета № 086 (2810) (1805) Бизнес, 17 мая, 21:03
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Первое китайское предупреждение
Пекин раскритиковал «Роснефть» за разработку участка в Южно-Китайском море
Пекин публично заявил о своем недовольстве действиями «Роснефти» на вьетнамском шельфе, в водах Южно-Китайского моря. Китай обычно не критикует российских партнеров, и это сигнал об ухудшении отношений, замечает эксперт
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В четверг, 17 мая, МИД Китая крайне жестко прокомментировал информацию о том, что Rosneft Vietnam B.V., дочерняя компания «Роснефти», начала бурение на расположенном на вьетнамском шельфе месторождении Lan Do в Южно-Китайском море, в акватории, которую Пекин считает своей. «Никакая страна, организация, компания или индивидуальное лицо не имеют права без разрешения китайского правительства заниматься деятельностью по разведыванию или разработке ресурсов в акватории, контролируемой Китаем. Мы требуем от соответствующих сторон проявить уважение к суверенитету нашего государства», — заявил официальный представитель ведомства Лу Кан на регулярном брифинге (цитата по ТАСС).

Лу Кан предупредил, что такие действия могут негативно отразиться на отношениях Китая со странами, которые нарушают его права. Он также призвал стороны воздержаться от действий, «которые могут сказаться на двусторонних отношениях, а также на мире и стабильности в регионе».

Представитель «Роснефти» заявил РБК, что лицензионные участки на шельфе Южно-Китайского моря, на которых ведутся работы, находятся в территориальных водах Вьетнама. «Компания ведет свою деятельность в строгом соответствии с лицензионными обязательствами и соблюдением законодательства по недропользованию Республики Вьетнам», — сообщил он. Это же подтвердил и МИД Вьетнама. «Вьетнамские нефтегазовые проекты находятся на территории, полностью подконтрольной государству и в соответствии с международным законодательством», — говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, приводимым «Интерфаксом», «Роснефть» не консультировалась с Кремлем по вопросу бурения на шельфе Южно-Китайского моря.

Участок по наследству

«Роснефть» сообщила о начале бурения эксплуатационной скважины на Lan Do 15 мая. Это участок в пределах блока 06.1 с начальными геологическими запасами 23 млрд куб. м газа. Rosneft Vietnam B.V. является оператором проекта с долей в 35%, 45% принадлежит индийской ONGC, еще 20% — у PetroVietnam.

По данным Wood Mackenzie, которые приводит Reuters, этот участок находится внутри так называемой девятипунктирной линии, которая охватывает примерно 80% акватории Южно-Китайского моря и которую Китай с 1947 года считает своей, при том что международное сообщество не подтверждает его права. Более того, в 2016 году притязания Пекина признала незаконными Постоянная палата третейского суда в Гааге, но Китай заявил, что не собирается исполнять это решение.

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Это не первая скважина на спорной акватории, пробуренная с российским участием. Газовые месторождения Lan Do и Lan Tai на блоке 06.1 были открыты в середине 1990-х британской BP c партнерами, затем права на них перешли к российской ТНК-BP, и она в 2012 году начала добывать газ на Lan Do. В 2013 году «Роснефть» приобрела ТНК-BP, получив во вьетнамском проекте долю в 35% и операторство. В 2016 году, после успешного бурения двух скважин, «Роснефть» открыла на блоке третье газовое месторождение — Phong Lan Dai («Дикая орхидея»). Все это не вызывало публичное недовольство Пекина.

В последнее время Китай пристально следит за проектами на спорной территории, указывает Reuters. За последний год из-за давления Пекина Вьетнам уже дважды приостанавливал в Южно-Китайском море бурение на крупном нефтяном месторождении «Красный император», которое разрабатывает испанская Repsol вместе с арабской Mubadala Petroleum и PetroVietnam, сообщала «Би-би-си». По данным телерадиокомпании, участники этого проекта в результате могут потерять $200 млн уже вложенных инвестиций. Repsol подтверждала приостановку проекта в августе 2017 года.

Интересы «Роснефти» во Вьетнаме​

Rosneft Vietnam B.V. — бывшая TNK Vietnam, которую «Роснефть» получила, поглотив российско-британскую ТНК-BP в 2013 году. Rosneft Vietnam B.V. владеет долями в двух блоках — 06.1 (35%) с ресурсами 69 млрд куб. м и соседнем 05.3/11 (100%) с ресурсами 28 млрд куб. м и 17,5 млн т газового конденсата, где пока идет геологоразведка. По данным «Роснефти», добытый на блоке 06.1 газ обеспечивает выработку 9% электроэнергии Вьетнама.

Еще одной «дочке» «Роснефти» — Rosneft Pipeline принадлежит 32,67% в проекте «Трубопровод Нам Кон Шон», по которому газ и конденсат с шельфовых блоков бассейна Нам Кон Шон транспортируется на вьетнамские электростанции.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Перемена позиции

«Проект компании на шельфе Южно-Китайского моря реализуется на протяжении 16 лет, и до настоящего времени никаких вопросов это не вызывало», — подчеркивает представитель «Роснефти», добавляя, что она соблюдает «международные правовые нормы».

Приостановка бурения во Вьетнаме, если она последует, не будет критичной для «Роснефти» — с точки зрения инвестиций это небольшой проект, говорит аналитик S&P Александр Грязнов. Инвестиции во вьетнамские проекты «Роснефть» не раскрывает. Для «Роснефти» вьетнамский проект больше стратегический, его отсутствие или наличие в портфеле не влияет на стоимость акций головной компании, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Пекин и Москва — стратегические партнеры, и при таком уровне контакта они могут договориться по любым, самым сложным вопросам, заявил РБК президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. По итогам 2017 года Россия второй раз подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, направив в эту страну почти 60 млн т сырья. По данным Forbes, около половины этого объема — 28,9 млн т на общую сумму $11 млрд — закупил давний партнер «Роснефти» китайская CNPC.

На этом фоне заявление МИД КНР можно считать экстраординарным: Китай всегда воздерживался от публичных нелицеприятных комментариев в отношении России и российских госкомпаний, говорит Санакоев. В 2016 году, когда «Роснефть» открыла новое месторождение на шельфе Вьетнама, Китай, возможно, также выражал недовольство, но на дипломатическом уровне и без шума, допускает Санакоев. По его мнению, в последнее время ситуация в этом смысле изменилась, в том числе, возможно, потому, что в сентябре 2017 года акционеры «Роснефти» — Glencore и QIA — объявили о продаже 14,2% ее акций китайской частной компании CEFC, не договорившись с более значимыми китайскими госкомпаниями (4 мая это соглашение было расторгнуто, потому что CEFC так и не смогла привлечь финансирование, а ее основатель был задержан по подозрению в мошенничестве).

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Кроме того, причиной может быть слабая компетенция или недостаточный экспертный уровень «Роснефти» при работе с Китаем, считает Санакоев, подчеркивая, что нынешние отношения между двумя странами позволяют развивать не только бесконфликтное, но и взаимовыгодное сотрудничество. Однако дальнейшего обострения нынешнего конфликта, по его мнению, ждать не стоит.

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Это не первый проект «Роснефти», который сталкивается с геополитическими сложностями: в октябре 2017 года компания договорилась с правительством Курдистана о разработке пяти нефтегазовых месторождений в районе Киркука. Всего через несколько дней после этого месторождения, расположенные на спорной территории, оказались под юрисдикцией Ирака, вернувшего себе контроль над Киркуком. Багдад назвал сделку незаконной и призвал «Роснефть» к диалогу с официальным правительством и британской BP, которая претендовала на эти месторождения ранее.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Китай , «Роснефть» , CEFC , Вьетнам
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