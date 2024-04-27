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Военная операция на Украине ,  
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Канада выделит Украине $2,1 млн на производство беспилотников

Министр обороны Блэр: Канада выделит Украине $2,1 млн на производство дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Канада выделит Украине 3 млн канадских долларов ($2,1 млн) на производство беспилотников на украинской территории. Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

«Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине», — отметил министр. По его словам, это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Кроме того, Канада в рамках инициативы Чехии направит 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Ранее Оттава выделила на эти цели 40 млн канадских долларов ($29,2 млн).

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Истребители F-16

Канада также дополнительно отправит в Украину 100 беспилотников производства канадской компании Teledyne FLIR. В феврале Оттава пообещала, что передаст ВСУ 800 дронов SkyRanger. Поставка беспилотников начнется в мае.

Глава Минобороны отметил, что военная помощь Украине финансируется за счет пакета помощи в размере 500 млн канадских долларов (почти $365,5 млн). О его выделении премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне 2023 года.

С начала российской военной операции на Украине Канада выделила на военную помощь Киеву более 4 млрд канадских долларов (почти $3 млрд). В ВСУ поставили, среди прочего, танки Leopard 2, противотанковое и стрелковое оружие, гаубицы М777. Канада также участвует в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Россия осуждает западную помощь Украине и заявляет, что поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя.

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Канада беспилотники дроны военная помощь
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