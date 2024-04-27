Госсекретарь США завершил трехдневный визит в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил трехдневный визит в Китай и дал в Пекине пресс-конференцию по итогам поездки. Его цитирует американский Госдепартамент.

Блинкен рассказал, что встретился с главой КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел Ван И и министром общественной безопасности Ван Сяохуном. По словам госсекретаря, среди тем обсуждения было противодействие распространению синтетических наркотиков, в частности, фентанила; развитие «межделовых связей» с помощью студенческих обменов; проведение первых переговоров США и Китая по искусственному интеллекту.

Блинкен в ходе переговоров выразил «серьезную озабоченность» по поводу того, что Китай якобы поставляет России станки и микроэлектронику, которая используется для производства боеприпасов, применяемых в зоне военной операции на Украине. Он подчеркнул, что «подпитка» российской оборонной промышленности «угрожает европейской безопасности».

Госсекретарь также высказался об «опасных действиях» КНР в Южно-Китайском море. «Я подтвердил приверженность США политике «единого Китая» и подчеркнул критическую важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», — рассказал он.

Власти КНР неоднократно отвергали обвинения в военной помощи России. 23 апреля, накануне визита Блинкена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил: «Китай последовательно следует правилам, регулирующим экспорт товаров двойного назначения <...> Китай не является ни создателем, ни стороной украинского кризиса и никогда не подливал масла в огонь».

Российское внешнеполитическое ведомство также называло заявления о военной помощи Пекина «дезинформацией».