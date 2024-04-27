Военный сбил дрон ударом мешка
Военный сбил беспилотник противника ударом мешка. Об этом сообщает RT.
На кадрах, которые RT опубликовал в своем телеграм-канале, видно, как человек в военной форме идет по пустырю. Заметив низко летящий дрон, он ударяет по нему мешком.
После этого беспилотник взрывается, а военный убегает с места происшествия. Получил ли он травмы в результате детонации дрона, не известно.
В середине января телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждалось, российский военный выманивает на себя дрон-камикадзе противника и в последний момент уворачивается от него. Беспилотник ударился об землю и взорвался, а военный поднялся и ушел от места взрыва спокойным шагом.
Поже выяснилось, что это был российский военнослужащий из Кунашакского района Челябинской области с позывным «Бабай». С ним поговорил глава региона Алексей Текслер.
Командир военного уточнил, что это 46-летний мобилизованный. Он предложил представить его к госнаграде.
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