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Политика ,  
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Военный сбил дрон ударом мешка

Военный сбил беспилотник ударом мешка

Военный сбил беспилотник противника ударом мешка. Об этом сообщает RT.

На кадрах, которые RT опубликовал в своем телеграм-канале, видно, как человек в военной форме идет по пустырю. Заметив низко летящий дрон, он ударяет по нему мешком.

После этого беспилотник взрывается, а военный убегает с места происшествия. Получил ли он травмы в результате детонации дрона, не известно.

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В середине января телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором, как утверждалось, российский военный выманивает на себя дрон-камикадзе противника и в последний момент уворачивается от него. Беспилотник ударился об землю и взорвался, а военный поднялся и ушел от места взрыва спокойным шагом.

Поже выяснилось, что это был российский военнослужащий из Кунашакского района Челябинской области с позывным «Бабай». С ним поговорил глава региона Алексей Текслер.

Командир военного уточнил, что это 46-летний мобилизованный. Он предложил представить его к госнаграде.

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