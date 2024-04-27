 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Минэк спрогнозировал укрепление доллара до ₽98 к декабрю

Ведомости: Минэк спрогнозировал укрепление доллара до ₽98 к декабрю 2024 года
В следующем месяце средний курс доллара вырастет на рубль — до 94,6, ожидает Минэкономразвития. По его расчетам, к концу года курс российской валюты приблизится к отметке в 100 руб. за доллар, но инфляция замедлится
Доллар/Рубль USD/RUB ₽91,720 -0,24% Купить
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

К декабрю произойдет ослабление курса рубля к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 до 98,1 руб. за доллар, спрогнозировали аналитики Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

Как следует из базового сценария, уже в мае рубль начнет стремительно дешеветь: ее курс опустится до 94,6 руб., затем каждый месяц российская валюта будет терять около 50 копеек и к сентябрю окажется на отметке в 96,6 руб. за доллар.

Постепенное ослабление курса в этом году ожидается в связи с решением платежных проблем и увеличением закупок за рубежом, а в последующие годы российская валюта продолжит дешеветь на фоне сокращения торгового баланса за счет дальнейшего роста поставок в Россию и в соответствии с инфляционным дифференциалом, пояснили изданию в Минэке.

Параллельно с постепенно слабеющим рублем в России будет замедляться годовая инфляция — по итогам марта ее оценили в 7,7%, но уже в концу июня эксперты ожидают спад роста цен до 6,9%. В конце сентября инфляция должна составить 5,8%, в конце декабря — 5,1%, считают аналитики.

Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по рублю до 2026 года
Финансы
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Базовый вариант предусматривает, что в следующем году рубль продолжит слабеть. Согласно документу, в первом квартале средний курс рубля будет на уровне 98,2 руб. за доллар, во втором и третьем будет немного расти (98,5 и 98,7), а в четвертом квартале составит 99 руб. за доллар.

Рост цен может к середине 2025-го ускориться, но к завершению года вернется к целевому показателю Центробанка, ожидают аналитики. По их расчетам, по результатам первого квартала инфляция опустится до 4,4%, затем поднимется до 5,7%, в третьем снова несколько затормозит до 5%, а в четвертом упадет до 4%.

Аналитики оценили риски перегрева экономики России
Экономика
Фото:Михаил Синицын / ТАСС

Минэкономики также ожидает, что в России продолжат расти зарплаты при низком уровне безработицы (3%). Этот тренд в ведомстве воспринимают в качестве «процесса вымывания низкооплачиваемого, низкопроизводительного труда».

«То, что многие годы говорили, что надо реализовать меры по сокращению низкооплачиваемых, низкопроизводительных рабочих мест, — сейчас эти процессы во многом идут», — утверждал представитель ведомства.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минэкономразвития ослабление рубля прогноз курса доллара Инфляция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Пентагон заявил о планах убедить партнеров поделиться Patriot для Киева Политика, 02:42
В США впервые в 2024 году обанкротился банк Финансы, 02:39
Военный сбил дрон ударом мешка Политика, 02:16
Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США Политика, 02:09
Госсекретарь США завершил трехдневный визит в Китай Политика, 01:48
Минэк спрогнозировал укрепление доллара до ₽98 к декабрю Экономика, 01:27
Канада выделит Украине $2,1 млн на производство беспилотников Политика, 01:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кровля обрушилась во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске Общество, 00:44
Welt узнала, почему Киев не согласился на заключение мира в Стамбуле Политика, 00:41
Депутату Вишневскому вменили участие в нежелательной организации Политика, 00:35
Памятник советским солдатам демонтировали на западе Украины Политика, 00:21
Московского педиатра отправили в СИЗО по статье о фейках про армию Политика, 00:14
Эксперты назвали, кто из вахтовиков получает самые высокие зарплаты Общество, 00:00
Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами Финансы, 00:00