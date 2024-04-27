Минэк спрогнозировал укрепление доллара до ₽98 к декабрю

В следующем месяце средний курс доллара вырастет на рубль — до 94,6, ожидает Минэкономразвития. По его расчетам, к концу года курс российской валюты приблизится к отметке в 100 руб. за доллар, но инфляция замедлится

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

К декабрю произойдет ослабление курса рубля к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 до 98,1 руб. за доллар, спрогнозировали аналитики Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

Как следует из базового сценария, уже в мае рубль начнет стремительно дешеветь: ее курс опустится до 94,6 руб., затем каждый месяц российская валюта будет терять около 50 копеек и к сентябрю окажется на отметке в 96,6 руб. за доллар.

Постепенное ослабление курса в этом году ожидается в связи с решением платежных проблем и увеличением закупок за рубежом, а в последующие годы российская валюта продолжит дешеветь на фоне сокращения торгового баланса за счет дальнейшего роста поставок в Россию и в соответствии с инфляционным дифференциалом, пояснили изданию в Минэке.

Параллельно с постепенно слабеющим рублем в России будет замедляться годовая инфляция — по итогам марта ее оценили в 7,7%, но уже в концу июня эксперты ожидают спад роста цен до 6,9%. В конце сентября инфляция должна составить 5,8%, в конце декабря — 5,1%, считают аналитики.

Базовый вариант предусматривает, что в следующем году рубль продолжит слабеть. Согласно документу, в первом квартале средний курс рубля будет на уровне 98,2 руб. за доллар, во втором и третьем будет немного расти (98,5 и 98,7), а в четвертом квартале составит 99 руб. за доллар.

Рост цен может к середине 2025-го ускориться, но к завершению года вернется к целевому показателю Центробанка, ожидают аналитики. По их расчетам, по результатам первого квартала инфляция опустится до 4,4%, затем поднимется до 5,7%, в третьем снова несколько затормозит до 5%, а в четвертом упадет до 4%.

Минэкономики также ожидает, что в России продолжат расти зарплаты при низком уровне безработицы (3%). Этот тренд в ведомстве воспринимают в качестве «процесса вымывания низкооплачиваемого, низкопроизводительного труда».

«То, что многие годы говорили, что надо реализовать меры по сокращению низкооплачиваемых, низкопроизводительных рабочих мест, — сейчас эти процессы во многом идут», — утверждал представитель ведомства.