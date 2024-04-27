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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США

Politico: Зеленский заявил Джонсону, что Украина продержится до марта или апреля
Сюжет
Военная операция на Украине
Закон об оружии преодолел блокировку республиканцев благодаря спикеру Джонсону, рискнувшему своей должностью. В необходимости этого его убедил Зеленский, назвавший март или апрель как крайний срок для Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Украина может продержаться без американской военной помощи только до начала мая, заявил украинский президент Владимир Зеленский на декабрьской встрече со спикером палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Март или апрель», — оценил Зеленский на встрече тет-а-тет в кабинете спикера.

Такой прогноз оказал значительное влияние на решение Джонсона пойти против позиции других республиканцев консерваторов и принять меры, чтобы законопроект о выделении $60,6 млрд все же преодолел палату представителей, контролируемую республиканцами, рассказали источники издания. Прежде он настаивал на необходимости привязать помощь Украине к изменениям пограничной политики, напомнили собеседники, но встреча с Зеленским придала Джонсону уверенность в необходимости рискнуть своим постом спикера ради отправки Киеву новой поддержки.

«Он разрывался между попыткой сохранить работу и поступить правильно», — оценил затем член палаты представителей, республиканец Майкл МакКол.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В необходимости предоставить Украине помощь убеждали Джонсона и другие люди, в том числе высокопоставленные конгрессмены-республиканцы. Его кабинет посещали также и христиане-евангелисты с Украины (Джонсон — евангелист), а в его округе в Луизиане появились рекламные щиты с цитатой из Библии: «Кто знает, не для такого ли времени вы заняли свое царское положение?».

Кроме того, на изменение позиции Джонсона сильно повлиял президент Джо Байден, который вместе со сторонниками составил специальный план, выяснила Washington Post. В рамках реализации задумки он пригласил лидеров конгресса в Белый дом, заявленной темой было обсуждение работы правительства, но на самом деле политики решили надавить на спикера палаты представителей.

Перед Джонсоном выступили главы разведок и другие высокопоставленные чиновники, которые красочно описали перспективу поражения ВСУ и назвали срок, когда у Киева не будет ни одного артиллерийского снаряда или ракеты ПВО. Затем Байден отвел Джонсона для разговора один на один.

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Джонсон в результате разделил помощь зарубежным партнерам США на несколько законопроектов и обеспечил прохождение «украинского» документа через палату представителей, несмотря на острую критику со стороны части однопартийцев. Конгресс принял законопроект в начале этой недели, Байден подписал его 25 апреля.

Россия критикует западную помощь Украине. «Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы <…>, они не изменят динамику на фронте», — рассказывал представитель президента России Дмитрий Песков.

Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США
Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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