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МИД Польши отказал президенту в праве обсуждать ядерное оружие

МИД Польши: президент Дуда не имел полномочий обсуждать ядерное оружие
Дуда после визита в США рассказал о возможном появлении в Польше ядерного оружия, но правительство указало: этот вопрос не касается его полномочий, и «на самом верху» вне Варшавы уже попросили президента не развивать тему
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Правительство Польши не поручало президенту Анджею Дуде высказываться о перспективах размещения в республике ядерного оружия, заявил глава МИДа Радослав Сикорский в эфире Polsat, передает PAP.

Президент представляет внешнюю политику, которую формирует кабинет министров, напомнил он. По его словам, Дуде «уже было сказано на самых высоких уровнях» и «не только польских», чтобы он об этом не говорил, на размещение оружия нет шансов. Сикорский также не согласился с теми, кто считает, что Польша станет ядерной державой, если другая страна разместит там ядерные боеголовки. Эта тема очень сложна, пояснил министр, ее обсуждают в структурах НАТО.

«Впрочем, я знаю, что уже есть российский ответ на это высказывание. Совершенно очевидно, что любой такой склад станет целью российского удара», — добавил Сикорский.

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Анджей Дуда

Слова главы МИД касаются высказывания президента Анджея Дуды, которое тот произнес, обсуждая свой визит в США. Он добавил, что перспектива появления американского ядерного оружия в Польше объясняется «милитаризацией» Калининградской области и появлением тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

Дуда говорил о Nuclear Sharing — это программа НАТО и элемент политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса. С ноября 2009 года в рамках этой программы американское ядерное оружие появилось в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

После этого с президентом запланировал встретиться глава правительства Дональд Туск. «Мне нужно понять намерения президента. Я очень хочу, чтобы Польша была в безопасности и как можно лучше вооружена, но мне также хотелось бы, чтобы любые инициативы были очень хорошо подготовлены ответственными людьми и чтобы мы все убедились, что это то, чего мы хотим», — пояснил он.

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Фото:Julian Stratenschulte / Global Look Press

Руководство НАТО заверило в отсутствии планов размещать ядерное оружие в Польше. Генсек Йенс Столтенберг заверил, что альянс не ищет конфликта с Россией, но планирут продолжать обеспечивать безопасность государств-участников блока.

Российские власти восприняли заявления Дуды критически. Кремль пообещал принять военные меры для безопасности России в случае участия Варшавы в Nuclear Sharing, а замминистра иностранных дел Сергей Рябков указал: при появлении ядерных объектов НАТО на польской территории, они станут военной целью Москвы. Рябков отметил, что в министерстве отслеживают ход дискуссии в Варшаве.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша МИД Польши Анджей Дуда
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