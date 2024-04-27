Пентагон заявил о планах убедить партнеров поделиться Patriot для Киева

Соединенные Штаты рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с Украиной. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам Остина, США будут стараться поставить Украине ракеты для Patriot как можно скорее в рамках военной помощи в размере $6 млрд. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киеву «срочно» нужны боеприпасы для этой системы ПВО.

Patriot — самая дорогая система ПВО, которая есть у Украины. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн.

Германия уже пообещала передать Украине одну установку Patriot. Греция заявила, что у нее есть эта система, но она не может ее поставить. Как пишет «Би-би-си», передать ракеты для Patriot собирается Испания.

Источники Financial Times рассказали, что Греция и Испания подвергаются давлению со стороны других стран Евросоюза, чтобы они отправили Украине некоторые из систем противовоздушной обороны. По словам собеседников издания, на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, учитывая их «более уязвимое расположение на границе с Украиной».

Россия критикует поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В середине марта Минобороны сообщило, что российские военные за неделю уничтожили три американских комплекса Patriot, принадлежащих Украине.