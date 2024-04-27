FDIC: в США впервые с начала года обанкротился банк — Republic First

В США впервые в 2024 году обанкротился банк

Вслед за банком Citizens, рухнувшем в прошлом ноябре, в этом апреле прекратил работу Republic First. Он стал первым обанкротившимся американским банком в этом году

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американский Republic First Bank перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), что стало первым крахом банка США за 2024 год, сообщила пресс-служба федерального ведомства на сайте.

Все депозиты и почти все активы банка выкуплены для защиты вкладчиков, отделения Republic First Bank откроются по обычному графику работы как филиалы Fulton Bank, а вкладчики уже могут получить свои деньги любым способом — через банкоматы, дебетовые карты или выписав чек.

«Вкладчики Republic Bank станут вкладчиками Fulton Bank, поэтому клиентам не нужно будет менять свою банковскую принадлежность, чтобы сохранить страховое покрытие вкладов», — пояснили во FDIC.

Предыдущим обанкротившимся крупным банком в США стал Citizens Bank, это произошло в ноябре 2023 года.

Проблемы в американском банковском секторе обострились прошлой весной, когда власти Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank (SVB) — он входил в топ-20 крупнейших коммерческих банков страны. За крахом SVB последовало закрытие ориентированного на криптовалюту банка Silvergate и нью-йоркского Signature Bank. Тогда же калифорнийские власти передали First Republic Bank (схожий названием с Republic First Bank) Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).