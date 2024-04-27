Полиция Бразилии проверила данные о бомбе в посольстве России

Военная полиция города Бразилиа проверила поступившую информацию о бомбе, якобы заложенной на территории посольства России. Об этом сообщила газета Correio Braziliense.

Поверка началась после звонка сотрудникам посольства. По данным CB, в дипломатическое представительство звонил иностранный гражданин.

Полиция направила к посольству саперов и кинологов, на месте также находятся пожарные. Всех людей из здания эвакуировали. Специалисты осмотрели посольство и территорию рядом и ничего не нашли.

Российское посольство поступление информации о бомбе не подтверждало.

В начале апреля было атаковано посольство России в Литве. По данным полиции, ночью 7 апреля мужчина бросил в здание диппредставительства бутылку с зажигательной смесью. В результате был поврежден фасад. На следующий день повторилось аналогичное нападение.

Подозреваемого в атаках задержали 9 апреля. Это мужчина 1974 года рождения, он уже попадал в поле зрения полиции. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до пяти лет.