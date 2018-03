Дмитрий Ананьев получил отсрочку

ЦБ пролонгировал продажу «Возрождения»

Продажа «Возрождения» затягивается. Согласно последнему предписанию ЦБ, Дмитрий Ананьев должен продать банк до 4 июня. Структура сделки еще не определена, а due diligence должна завершиться до 8 апреля, сообщили источники РБК

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

У бывшего собственника санируемого Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева есть время до начала июня, чтобы сократить свою долю в банке «Возрождение» (до 10% или менее), в котором он владеет 52,7% акций через шесть кипрских компаний. Это следует из уже третьего по счету предписания Банка России от 6 марта 2018 года, указано в отчетности «Возрождения» за 2017 год по МСФО. Все шесть кипрских офшоров, владеющих в совокупности контрольным пакетом акций «Возрождения», по мнению ЦБ, входят в группу структур, связанных с Дмитрием Ананьевым.

Сократить долю группа компаний должна в срок «не более 90 дней с даты предписания», то есть до 4 июня 2018 года. Первое предписание о продаже доли в «Возрождении» собственники Промсвязьбанка получили в середине декабря 2017 года, сразу после начала санации ПСБ. Согласно ему банк «Возрождение» должен был быть продан до 18 марта 2018 года.

«Это предписание — знак акционерам, что ЦБ ждет окончательного решения и неуклонно будет добиваться его исполнения», — заявил журналистам председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович. Юридически акционеры не контролируют «Возрождение», не осуществляют никакого контроля над операционной деятельностью банка, банк контролирует правление и совет директоров.

«Правление банка в декабре уже принимало решения вопреки желаниям акционеров, банк ограничил операции с компаниями Ананьевых еще до того, как это сделал ЦБ», — отметил Нахманович. По его словам, «все ОФЗ, межбанк, все сделки РЕПО были развернуты». В банк вернулось более 42 млрд руб., которые были использованы для спасения ПСБ осенью 2017 года в прединтеграционный период (речь идет о несостоявшемся объединении с Промсвязьбанком), сообщил руководитель «Возрождения».

Группе кипрских офшоров (Bervessa Holding Ltd, Notilsera Holding Ltd, Reldans Holding Ltd, Rotilesa Holding Ltd, Tamilania Holding Ltd и Kostrano Investments Ltd) принадлежит доля, владельцем которой ранее была Promsvyaz Capital B.V. братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (основных бывших акционеров Промсвязьбанка). После того как ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, братья решили разделить бизнес, и банковские активы отошли Дмитрию Ананьеву.



После этого структура акционеров «Возрождения» действительно изменилась — долю 52,73% разделили между собой кипрские офшоры, причем каждый владел менее чем 10% акций. Это было сделано в рамках предпродажной подготовки, сообщал банк «Возрождение». Позднее ЦБ сообщил, что новые акционеры подконтрольны Дмитрию Ананьеву, и ограничил права Ананьева и подконтрольных ему компаний из-за «выявления неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров кредитной организации».

Круг претендентов

В совет директоров «Возрождения» 7 марта вошли пять представителей фонда Bonum Capital, который заявил, что намерен стать новым акционером банка. Возглавил совет глава фонда Bonum Capital Мурат Алиев. Фонд связывают с сенатором Сулейманом Керимовым (сам Алиев до 2013 года возглавлял департамент казначейских и торговых операций группы Керимова «Нафта-Москва»). Сейчас Bonum Capital проводит в отношении банка процедуру due diligence, которая, по словам источника РБК, знакомого с ходом процедуры, завершится к концу следующей недели.

Кроме Bonum Capital, о своих планах «рассмотреть возможность приобретения «Возрождения» заявлял глава ВТБ Андрей Костин, но позже банк отказался от этой идеи. В числе претендентов назывались Альфа-банк, а также владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Представитель Когана опровергала интерес бизнесмена к банку. «Альфа-банк не рассматривает возможность покупки банка «Возрождение» и не интересуется данным активом», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

В приобретении доли в «Возрождении» заинтересовано «очень много инвесторов», среди которых «есть крупные банки — и с госучастием, и частные, и пулы инвесторов», сообщил 27 марта Нахманович. Перечисленные ранее заинтересованные лица, включая ВТБ и Альфа-банк, остаются в числе претендентов на покупку банка, сообщил РБК источник, близкий к переговорам, и подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией вокруг «Возрождения». По словам собеседников РБК, фонд Bonum Capital выступает в роли организатора сделки и ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Структура сделки пока обсуждается, сказал один из источников. Пока не определено даже число потенциальных покупателей, может быть как один инвестор, так и несколько, сказал РБК другой собеседник.

Дмитрий Ананьев через своего представителя отказался от комментариев. В Bonum Capital также не стали комментировать переговоры.

Привлекательный актив​

По итогам 2017 года все основные показатели банка показали рост. Активы «Возрождения» увеличились на 5,8% и составили 253 млрд руб., чистая прибыль возросла в 1,5 раза, до 3,3 млрд руб., рентабельность капитала достигла 13%, говорится в отчетности банка по МСФО. Рентабельность капитала (по прибыли до налогообложения) возросла с 11,6 до 16,3% преимущественно благодаря снижению стоимости фондирования, наращиванию комиссионных доходов и относительно стабильному уровню резервирования, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

«Доля неработающих ссуд сократилась с 7,8 до 5,9%, вероятно, за счет переуступки проблемной задолженности, — отмечает она. — Но, по нашим оценкам, объем потенциально недорезервированных неработающих ссуд и кредитов, выданных заемщикам, которые зависят в существенной степени от финансирования со стороны Промсвязьбанка, составляет около 30% капитала банка». Кроме того, в банке идет проверка ЦБ (указано в МСФО), результаты которой могут существенно повлиять на качество активов, отраженных в отчетности, поскольку банк активно инвестировал в проекты братьев Ананьевых, добавляет Кожекина. Но отчетность по МСФО — за 2017 год, и на ее основе сложно сделать адекватные выводы, поскольку банк существенно изменился за период с января по март 2018 года, полагает эксперт.

Несмотря на ситуацию с Промсвязьбанком и его бывшими акционерами, актив выглядит привлекательным, считает аналитик Moody's Мария Малюкова. «В то же время сохраняются неопределенность и риски, связанные с текущими собственниками банка и возможными операциями с бывшими акционерами ПСБ, — добавляет она. — Поэтому оценить инвестиционную привлекательность «Возрождения» сейчас довольно трудно».