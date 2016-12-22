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Представители Bonum Capital вошли в совет директоров банка «Возрождение»
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Представители Bonum Capital вошли в совет директоров банка «Возрождение»
Финансы, 07 мар, 14:34
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Представители Bonum Capital вошли в совет директоров банка «Возрождение»

На внеочередном собрании акционеров банка «Возрождение» в среду выбрали новый состав совета директоров, в который вошли представители фонда Bonum Capital Сулеймана Керимова, передает «Интерфакс».

Как ранее писал РБК, фонд Bonum Capital — основной претендент на покупку контрольного пакета акций банка.

От фонда в совет директоров «Возрождения» из ранее выдвинутых семи человек вошли пятеро: представитель фонда Антон Аверин, председатель совета директоров Bonum Capital Мурат Алиев, гендиректор компании «Бонум менеджмент» Максим Мещеряков, директор по корпоративному развитию Bonum Capital Александр Сидоров, гендиректор «Бонум инвестментс» Александр Федоров. Также в совет были избраны управляющий директор по стратегии и развитию компании «Ренессанс Брокер» Руслан Бабаев, директор департамента брокерско-дилерских операций «Ренессанс Брокер» Максим Орловский и бывший директор по стратегическому управлению АК «АЛРОСА» Владимир Кузнецов, которые, как ранее заявлял источник РБК, также представляют интересы Bonum Capital

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Из предыдущего совета директоров в новый состав вошел председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович, два его заместителя Евгений Павлов и Наталья Шабунина и бывший глава Space Factory и Voice Connection Тамджид Басуниа (входит в совет директоров Промсвязьбанка).

В список кандидатов в совет директоров «Возрождения» входили 26 человек, в том числе представители НПФ «Благосостояние»: бывший исполнительный директор Юрий Новожилов, его первый заместитель Максим Элик и заместитель Андрей Денисенков. Они в совет директоров не вошли. Фонд называли в числе претендентов на пакет акций «Возрождение», но как сообщил источник РБК, близкий группе РЖД (учредитель НПФ «Благосостояние»), НПФ не заинтересован в покупке акций банка.

Кворум для участия во внеочередном собрании акционеров имелся. 

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