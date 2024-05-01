«Цензор.нет» узнал о возможной смене главы Минобороны Украины

Рустем Умеров, который возглавил Минобороны Украины в сентябре 2023 года, может перейти в Министерство инфраструктуры, а на его место назначат кто-то из «самых медийных военных», пишет «Цензор.нет»

Рустем Умеров (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Офис президента Украины готовит отставку министра инфраструктуры Александра Кубракова, сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на источники. По данным издания, на его место могут назначить действующего министра обороны Рустема Умерова.

Причиной отставки, по утверждению главреда издания Юрия Бутусова, стала «зачистка» главой офиса президента Андреем Ермаком неподконтрольных ему министров, среди которых есть и Кубраков.

По его данным, следующим министром обороны может стать кто-то из «самых медийных военных», имена возможных кандидатов не приводятся.

Кубракова назначили министром инфраструктуры Украины в мае 2021 года. В конце декабря 2022-го кабмин страны утвердил постановление, которым объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Новое ведомство возглавил Кубраков, которого также назначили вице-премьером.

Информация о возможной отставке министра появлялась и ранее, в частности, 22 апреля на конференции, которую проводило издание «Экономическая правда», Кубраков сказал: «За последние три года много раз слышал такие истории, поэтому у меня выработался определенный иммунитет». Он не стал подтверждать или опровергать эти данные.

Умеров, бывший руководитель Фонда государственного имущества Украины, возглавил Минобороны в сентябре 2023 года. На этой должности он сменил Алексея Резникова, который был главой военного ведомства с ноября 2021 года. Уходу Резникова предшествовал скандал из-за закупки продуктов для украинских военных по завышенным ценам. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену министра тем, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».