Госдеп объяснил санкции против кораблей подрывом проекта «Арктик СПГ-2»

Госдеп объявил о санкциях против четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, которые связаны с проектом «Арктик СПГ-2». Против него уже введены санкции, США обещали «убить этот проект»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

США вводят санкции против судов и компаний, связанных с проектом НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», чтобы подорвать будущее производство энергии в России, говорится в сообщении Госдепартамента о новых антироссийских ограничениях.

«Госдепартамент продолжает определять организации, участвующие в развитии будущего потенциала России по производству и экспорту энергии. <...> сегодняшние действия направлены на дальнейшее повышение ответственности организаций, оказывающих материальную поддержку ООО «Арктик СПГ-2», оператору проекта «Арктик СПГ-2», — сказано в сообщении.

В связи с этим были введены санкции в отношении следующих субъектов:

компания Red Box Energy Services PTE Ltd из Сингапура, оператор нескольких судов.

CFU Shipping Co Ltd из Гонконга, оператор судов нескольких свдов

ООО «Эко Шиппинг» из Архангельска, оператор нескольких хсудов.

ООО «Трансстрой» из Архангельска, оператор судов.

1 мая США добавили в санкционный список около 300 лиц и компаний, помимо названных выше фирм и судов. Это авиакомпания «Победа», структуры «Сибантрацита» и «Газпрома», десятки заводов — автомобильные, приборостроительные и другие, научные учреждения и пр.

«Арктик СПГ-2» уже находится под санкциями США с ноября 2023-го. Как заявил тогда помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, цель Вашингтон — «убить этот проект». Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение санкций против «Арктик СПГ-2», говорил, что ограничения создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.