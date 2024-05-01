Госдеп объяснил санкции против кораблей подрывом проекта «Арктик СПГ-2»
США вводят санкции против судов и компаний, связанных с проектом НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», чтобы подорвать будущее производство энергии в России, говорится в сообщении Госдепартамента о новых антироссийских ограничениях.
«Госдепартамент продолжает определять организации, участвующие в развитии будущего потенциала России по производству и экспорту энергии. <...> сегодняшние действия направлены на дальнейшее повышение ответственности организаций, оказывающих материальную поддержку ООО «Арктик СПГ-2», оператору проекта «Арктик СПГ-2», — сказано в сообщении.
В связи с этим были введены санкции в отношении следующих субъектов:
- компания Red Box Energy Services PTE Ltd из Сингапура, оператор нескольких судов.
- CFU Shipping Co Ltd из Гонконга, оператор судов нескольких свдов
- ООО «Эко Шиппинг» из Архангельска, оператор нескольких хсудов.
- ООО «Трансстрой» из Архангельска, оператор судов.
1 мая США добавили в санкционный список около 300 лиц и компаний, помимо названных выше фирм и судов. Это авиакомпания «Победа», структуры «Сибантрацита» и «Газпрома», десятки заводов — автомобильные, приборостроительные и другие, научные учреждения и пр.
«Арктик СПГ-2» уже находится под санкциями США с ноября 2023-го. Как заявил тогда помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, цель Вашингтон — «убить этот проект». Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение санкций против «Арктик СПГ-2», говорил, что ограничения создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.