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Война санкций ,  
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Госдеп объяснил санкции против кораблей подрывом проекта «Арктик СПГ-2»

Госдеп США ввел санкции для подрыва будущего производства энергии в России
Сюжет
Война санкций
Госдеп объявил о санкциях против четырех компаний, в том числе двух зарубежных, и 16 судов, которые связаны с проектом «Арктик СПГ-2». Против него уже введены санкции, США обещали «убить этот проект»
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

США вводят санкции против судов и компаний, связанных с проектом НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», чтобы подорвать будущее производство энергии в России, говорится в сообщении Госдепартамента о новых антироссийских ограничениях.

«Госдепартамент продолжает определять организации, участвующие в развитии будущего потенциала России по производству и экспорту энергии. <...> сегодняшние действия направлены на дальнейшее повышение ответственности организаций, оказывающих материальную поддержку ООО «Арктик СПГ-2», оператору проекта «Арктик СПГ-2», — сказано в сообщении.

В связи с этим были введены санкции в отношении следующих субъектов:

  • компания Red Box Energy Services PTE Ltd из Сингапура, оператор нескольких судов.
  • CFU Shipping Co Ltd из Гонконга, оператор судов нескольких свдов
  • ООО «Эко Шиппинг» из Архангельска, оператор нескольких хсудов.
  • ООО «Трансстрой» из Архангельска, оператор судов.

США ввели санкции против «Победы»
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

1 мая США добавили в санкционный список около 300 лиц и компаний, помимо названных выше фирм и судов. Это авиакомпания «Победа», структуры «Сибантрацита» и «Газпрома», десятки заводов — автомобильные, приборостроительные и другие, научные учреждения и пр.

«Арктик СПГ-2» уже находится под санкциями США с ноября 2023-го. Как заявил тогда помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, цель Вашингтон — «убить этот проект». Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введение санкций против «Арктик СПГ-2», говорил, что ограничения создают дополнительные проблемы, но российские компании научились защищаться от рисков и адаптировались к санкциям.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции «Арктик СПГ-2» Госдепартамент США
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