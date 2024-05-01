После столкновений на акциях в Париже в больницы попали 12 полицейских

В Париже после столкновений на акциях госпитализировали 12 полицейских

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате столкновений на первомайских демонстрациях в Париже в больницы попали 12 полицейских, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

Семеро правоохранителей получили травмы из-за взрыва самодельной бомбы, добавили в ведомстве. В столице задержали по меньшей мере 45 человек, еще более 900 участников акции обыскали.

Столкновения начались после того, как демонстранты стали громить витрины, автобусные остановки и другое городское имущество. На Авеню Домениль протестующие подожгли фургон. Le Figaro сообщило, что полицейские применили слезоточивый газ.

Демонстрации по случаю Международного дня трудящихся ежегодно проводятся по всей Франции. По разным оценкам, в Париже в первомайских акциях участвовали от 18 тыс. до 50 тыс. человек, а по всей Франции — более 121 тыс. человек.