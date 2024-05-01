В Париже после столкновений на акциях госпитализировали 12 полицейских
В результате столкновений на первомайских демонстрациях в Париже в больницы попали 12 полицейских, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.
Семеро правоохранителей получили травмы из-за взрыва самодельной бомбы, добавили в ведомстве. В столице задержали по меньшей мере 45 человек, еще более 900 участников акции обыскали.
Столкновения начались после того, как демонстранты стали громить витрины, автобусные остановки и другое городское имущество. На Авеню Домениль протестующие подожгли фургон. Le Figaro сообщило, что полицейские применили слезоточивый газ.
Демонстрации по случаю Международного дня трудящихся ежегодно проводятся по всей Франции. По разным оценкам, в Париже в первомайских акциях участвовали от 18 тыс. до 50 тыс. человек, а по всей Франции — более 121 тыс. человек.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники