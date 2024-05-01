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Общество ,  
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В Париже после столкновений на акциях госпитализировали 12 полицейских

После столкновений на акциях в Париже в больницы попали 12 полицейских
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате столкновений на первомайских демонстрациях в Париже в больницы попали 12 полицейских, сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

Семеро правоохранителей получили травмы из-за взрыва самодельной бомбы, добавили в ведомстве. В столице задержали по меньшей мере 45 человек, еще более 900 участников акции обыскали.

Столкновения начались после того, как демонстранты стали громить витрины, автобусные остановки и другое городское имущество. На Авеню Домениль протестующие подожгли фургон. Le Figaro сообщило, что полицейские применили слезоточивый газ.

На первомайских акциях в Париже начались беспорядки
Общество

Демонстрации по случаю Международного дня трудящихся ежегодно проводятся по всей Франции. По разным оценкам, в Париже в первомайских акциях участвовали от 18 тыс. до 50 тыс. человек, а по всей Франции — более 121 тыс. человек.

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