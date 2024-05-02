«Боруссия» сенсационно обыграла ПСЖ в матче полуфинала Лиги чемпионов

Единственный мяч забил Никлас Фуллкруг (36-я минута)

Фото: REUTERS

Немецкая «Боруссия» (Дортмунд) дома победила французский ПСЖ со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Мяч забил Никлас Фюллкруг (36-я минута).

Фюллкруг стал первым игроком за 21 год, кто забил три мяча в одном розыгрыше.

Ответная игра пройдет 6 мая в Париже. Победитель встретится с лучшей командой в паре «Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания). Первый матч завершился со счетом 2:2.

«Боруссия» дважды доходила до финала Лиги чемпионов: в 1997 году выиграла, в 2013-м проиграла.

ПСЖ раз доходил до финала — в 2020-м уступил мюнхенской «Баварии» (0:1).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли»