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Мглою небо кроет: как в России выросло число опасных погодных явлений
В России резко выросло число опасных погодных явлений
Число опасных погодных явлений в 2023 году резко выросло по сравнению с предыдущим годом — на 22%, следует из доклада Росгидромета (есть у РБК). К таким явлениям синоптики отнесли те, которые угрожают безопасности людей или наносят вред экономике:
- аномально высокие или низкие температуры;
- сильные ливни;
- сильные ветры;
- град;
- наводнения;
- засухи.
Если в 2022 году таких опасных явлений было 976, то в 2023 году — 1191. Больше было только в 2021 году — тогда их число достигло 1205.