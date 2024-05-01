Мглою небо кроет: как в России выросло число опасных погодных явлений

Число опасных погодных явлений в 2023 году резко выросло по сравнению с предыдущим годом — на 22%, следует из доклада Росгидромета (есть у РБК). К таким явлениям синоптики отнесли те, которые угрожают безопасности людей или наносят вред экономике:

аномально высокие или низкие температуры;

сильные ливни;

сильные ветры;

град;

наводнения;

засухи.

Если в 2022 году таких опасных явлений было 976, то в 2023 году — 1191. Больше было только в 2021 году — тогда их число достигло 1205.