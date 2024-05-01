Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем
Колумбия со 2 мая разорвет дипломатические отношения с Израилем, заявил президент Густаво Петро, выступая на демонстрации в честь Дня международной солидарности трудящихся.
«Здесь, перед вами, президент республики сообщает, что завтра будут разорваны дипломатические отношения с Израилем из-за того, что его президент и правительство проводят геноцид», — сказал он (цитата по Semana).
Правительство Колумбии в начале апреля обратилось в Международный суд ООН в Гааге с просьбой разрешить присоединиться к иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде ЦАХАЛ в секторе Газа. Страна в заявлении призвала обеспечить «безопасность палестинского народа».
Южноафриканская Республика подала иск в декабре 2023 года, обвинив Тель-Авив в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году.
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