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Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде
17-летняя россиянка уступила второй ракетке мира со счетом 1:6, 4:6
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв второй ракетке мира Арине Соболенко.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу белоруски.

Соболенко в полуфинале сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. В другом полуфинале встретятся полька Ига Свентек и американка Мэдисон Киз.

Мирра Андреева в день рождения вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000
Спорт
Мирра Андреева

Андреева, в понедельник отметившая 17-летие, занимает 43-е место в рейтинге WTA.

В этом сезоне она дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

Призовой фонд грунтового турнира в Мадриде составляет €7,68 млн.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Мирра Андреева WTA Арина Соболенко
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