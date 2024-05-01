Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв второй ракетке мира Арине Соболенко.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу белоруски.
Соболенко в полуфинале сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. В другом полуфинале встретятся полька Ига Свентек и американка Мэдисон Киз.
Андреева, в понедельник отметившая 17-летие, занимает 43-е место в рейтинге WTA.
В этом сезоне она дошла до четвертьфинала турнира в Брисбене и четвертого круга на Australian Open.
Призовой фонд грунтового турнира в Мадриде составляет €7,68 млн.
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