В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.

28 апреля в Брянской области сбили тринадцать беспилотников. Один беспилотник был сбит над Стародубским округом, три — над Выгоничским районом, один — над Трубчевским, восемь — над Севским районом. До этого вечером 27 апреля в регионе сбили еще пять беспилотников.

25 апреля дрон ВСУ попал в пассажирский автобус. По информации Богомаза, пострадали четыре человека, в числе которых один подросток.