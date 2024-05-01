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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: над территорией Брянской области уничтожили украинский дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника
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28 апреля в Брянской области сбили тринадцать беспилотников. Один беспилотник был сбит над Стародубским округом, три — над Выгоничским районом, один — над Трубчевским, восемь — над Севским районом. До этого вечером 27 апреля в регионе сбили еще пять беспилотников.

25 апреля дрон ВСУ попал в пассажирский автобус. По информации Богомаза, пострадали четыре человека, в числе которых один подросток.

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Теги
Персоны
Брянская область беспилотники Александр Богомаз Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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