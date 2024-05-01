В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прозвучали взрывы, пишет «Суспильне».
В регионе объявляли воздушную тревогу. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя. Позднее он сообщил о 13 пострадавших и начавшемся пожаре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
30 апреля местные СМИ сообщили о зареве от пожара после взрыва в Одессе. Кроме того, в южных областях Украины объявляли воздушную тревогу.
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