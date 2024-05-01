Тренер «Спартака»: «Спартак» играл с «Динамо» по счету, мы же не тупые

Тренер «Спартака» фразой «мы не тупые» объяснил игру по счету с «Динамо»

«Спартак» забил оба мяча в первом тайме и, по словам Владимира Слишковича, имел еще 3-4 шанса для контратак, но в первую очередь решил дисциплинированно сыграть в защите

Владимир Слишкович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Спартак» меньше атаковал во втором тайме победного матча с «Динамо» в Кубке России, чтобы удержать преимущество в счете, заявил в эфире «Матч ТВ» исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович.

«Спартак» со счетом 2:0 победил «Динамо», дважды забив в первом тайме, и вышел в финал «пути регионов» Кубка, где сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».

«Конечно, «Спартак» играл по счету, мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки. У нас было три-четыре момента для хороших контратак, но не получилось», — сказал Слишкович.

По словам тренера, «красно-белые» могли сделать счет 3:0, если бы Александр Соболев забил после паса Даниила Денисова, и «игра была бы закончена». «Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинированно, в итоге получили победу», — отметил Слишкович.

Слишкович возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля. После этого «Спартак» одержал три победы и дважды сыграл вничью.