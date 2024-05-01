 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тренер «Спартака» фразой «мы не тупые» объяснил игру по счету с «Динамо»

Тренер «Спартака»: «Спартак» играл с «Динамо» по счету, мы же не тупые
«Спартак» забил оба мяча в первом тайме и, по словам Владимира Слишковича, имел еще 3-4 шанса для контратак, но в первую очередь решил дисциплинированно сыграть в защите
Владимир Слишкович
Владимир Слишкович (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Спартак» меньше атаковал во втором тайме победного матча с «Динамо» в Кубке России, чтобы удержать преимущество в счете, заявил в эфире «Матч ТВ» исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых» Владимир Слишкович.

«Спартак» со счетом 2:0 победил «Динамо», дважды забив в первом тайме, и вышел в финал «пути регионов» Кубка, где сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».

«Конечно, «Спартак» играл по счету, мы же не тупые. Когда ты ведешь 2:0, то не пойдешь вперед, а закроешься и будешь ждать свои контратаки. У нас было три-четыре момента для хороших контратак, но не получилось», — сказал Слишкович.

По словам тренера, «красно-белые» могли сделать счет 3:0, если бы Александр Соболев забил после паса Даниила Денисова, и «игра была бы закончена». «Наши ребята защищались и сделали это очень дисциплинированно, в итоге получили победу», — отметил Слишкович.

«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

Слишкович возглавил команду 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля. После этого «Спартак» одержал три победы и дважды сыграл вничью.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Спартак Москва ФК Динамо Москва Владимир Слишкович
Материалы по теме
«Динамо» в матче со «Спартаком» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг
Спорт
В «Спартаке» отреагировали на закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае
Спорт
Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
На юге Курской области сбили украинский беспилотник Политика, 22:51
В Одессе прогремели взрывы Политика, 22:41
Спецназ в Тбилиси применил против протестующих водометы и газ Политика, 22:39
Президент Колумбии заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем Политика, 22:34
На Украине рассказали, в скольких школах преподают русский язык Политика, 22:26
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде Спорт, 22:24
В трех областях объявили опасность атаки дронов Политика, 21:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Зеленский анонсировал еще семь соглашений о гарантиях безопасности Политика, 21:44
Тренер «Спартака» фразой «мы не тупые» объяснил игру по счету с «Динамо» Спорт, 21:38
Как прошли первомайские акции по всему миру. Фотогалерея Общество, 21:35 
В Париже после столкновений на акциях госпитализировали 12 полицейских Общество, 21:26
Reuters узнал о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией Политика, 21:21
Рублев объяснил победу над Алькарасом «абсолютным спокойствием» Спорт, 21:07
Турецкие компании попали под санкции США против России Политика, 21:06