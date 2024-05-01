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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях объявили опасность атаки дронов

В Белгородской, Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он подчеркнул, что средства ПВО привели в готовность.

Опасность атаки дронов также объявили в Белгородской области, сообщила пресс-служба мэрии. Власти призвали горожан быть бдительными.

Позднее об аналогичных мерах предупредил глава Воронежской области Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

С начала военной операции России на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 1 мая Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской.

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Курская область Белгородская область беспилотники
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