В трех областях объявили опасность атаки дронов
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он подчеркнул, что средства ПВО привели в готовность.
Опасность атаки дронов также объявили в Белгородской области, сообщила пресс-служба мэрии. Власти призвали горожан быть бдительными.
Позднее об аналогичных мерах предупредил глава Воронежской области Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
С начала военной операции России на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
В ночь на 1 мая Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники